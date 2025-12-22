"Znate i sami da sam to radio": Da li će Dejan Stanković mijenjati formaciju Zvezde?

Dejan Stanković objasnio je i zbog čega ipak neće mijenjati trenutnu formaciju Crvene zvezde kada je posljednja linija u pitanju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dejan Stanković i zvanično je predstavljen kao novi trener Crvene zvezde. Zamijenio je Vladana Milojevića i pokušaće da popravi neke stvari u timu. Jedna od ideja mogla bi da bude i promjena formacije i igra sa trojicom defanzivaca posljednjoj liniji.

"Da, znate i sami da sam dosta u Evropi koristio trojicu pozadi, da zgusnem odbranu, da budemo sigurniji, stabilniji. Imali smo kreativce, momke koji su mogli jednim potezom da rješavaju utakmice, tako se dešavalo u Ligi Evrope", počeo je Stanković.

Međutim, kako stvari stoje to se neće dogoditi za sada. Ipak će ostati vjeran formaciji sa četvoricom pozadi.

"Vidjećemo da li ćemo igrati sa tri pozadi. Ovaj tim je napravljen da igra sa četvoricom pozadi. Ne bih ja tu dirao ništa za sada. Mijenjati formaciju i držati tri pozadi iziskuje i kupovinu, mijenjanje profila igrača u ovom trenutku je Zvezda dobro organizovana i dobro namještena, sa kvalitetnim i talentovanim igračima. U ovom trenutku neću ništa dirati, četiri pozadi", jasan je Stanković.