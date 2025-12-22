"Da opravdam ono što je ćale mislio o meni": Stanković emotivan na promociji, sjetio se Siniše Mihajlovića

Novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković se na predstavljanju u novoj ekipi sJetio prerano preminulog Siniše Mihajlovića.

Izvor: MN PRESS

SJećanja na Sinišu Mihajlovića ne blIJede, a to je dokazao i Dejan Stanković na konferenciji za medije. Baš zahvaljujući legendarnom Mihi, Arnautović je stigao u Crvenu zvezdu, kako bi ispunio obećanje, a tvrdi i Stanković da je njegov povratak u Zvezdu dIJelom zasluga pokojnog fudbalera.

"SJećate se jednog intervjua, kad je rekao - neka Deki ostane, neka mi čuva mjesto jedno 10 godina, pa ću se ja vratiti. U mom povratku ima i Siniše Mihajlovića. Trudiću se da opravdam sve ono što je ćale mislio o meni", rekao je Dejan Stanković.

Dejan Stanković već je imao priliku da vodi crveno-bijele, pa se tako na klupi tima našao u periodu od 2019. do 2022. i sada će ponovo stajati pored aut linije, nakon smjene Vladana Milojevića. Nema sumnje da bi Stanković želio da opravda ulogu zrelijeg trenera u odnosu na prvi mandat, a kako i sam tvrdi - volio bi da pokaže lice po kojem ga je dobro poznavao Siniša Mihajlović.

Legendarni fudbaler nije uspio da postane trener Crvene zvezde i pored svoje velike ljubavi prema klubu, ali čini se da će Stanković u novoj ulozi pokušati da opravda očekivanja. Njegov govor na predstavljaju medijima bio je emotivan i pokazao je da sjećanja ne blijede.

