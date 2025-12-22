Vladan Milojević je Crvenoj zvezdi u amanet ostavio 111 miliona evra i 17 klinaca

I ovo će ostati iz Vladana Milojevića u Crvenoj zvezdi - u njegove dvije godine na klupi zarađeno je više od 100 miliona evra, a čak 17 mladih fudbalera iz škole je debitovalo za prvi tim.

Vladan Milojević napustio je Crvenu zvezdu poslije dvije uzastopne duple krune i ostavljenim proljećem u Ligi Evrope svom nasljedniku Dejanu Stankoviću koji će danas biti promovisan na stadionu "Rajko Mitić". Otišao je Milojević tiho, bez pompe, praktično bez oproštaja i od navijača, ali mnogo toga će se pamtiti i iz njegovog drugog mandata.

Nisu u pitanju samo rezultati, a bilo ih je, nego i to što je i kod sebe mijenjao stvari - samo da bi Crvenoj zvezdi pomogao. Jedna od tih stvari je i forsiranje mladih igrača, iako je Milojević uvijek važio za trenera takmičara koji voli iskusnije igrače.

Ipak, u dvije godine koliko je proveo na klupi Crvene zvezde u ovom drugom mandatu, Milojević je značajnu minutažu davao i mladim fudbalerima. Da li je moglo i više? Moglo je sigurno, ali iz ove perspektive - Zvezda je promovisala sasvim dovoljan broj igrača iz svoje omladinske škole.

Istovremeno, rezultati nisu trpjeli zbog toga, zarađen je veliki novac (111 miliona evra), tako da se i iz ovog ugla može ocijeniti da je Milojevićeva era i iz ovog ugla bila više nego uspješna.

Koga je Milojević promovisao u prvi tim?

Čak 17 fudbalera iz mladog tima Crvene zvezde debitovalo je za "A" selekciju u prethodne dvije godine. Mnogi od njih više nisu u Zvezdi zbog velikog transfera - ili procjene da ipak nisu potrebni - dok ima i onih koji će se "naplatiti" tek u narednom periodu, po odlasku Milojevića iz Zvezde.

Znamo da je Crvena zvezda najviše zaradila od Andrije Maksimovića (14 miliona, Lajpcig) i Veljka Milosavljevića (15 miliona, Bornmut), a tek slijedi "unovčavanje" Vasilija Kostova za koga se interesuju Barselona i Inter.

Posljednji u nizu "bisera" koje je Milojević implementirao u tim je mladi Luka Zarić, koji je uskočio na mjesto desno krila gdje je i te kako bilo problema za Zvezdu ove jeseni, dok je posljednji - baš na oproštaju Milojevića od Zvezde protiv Mladosti - debitovao Dimitrije Šarić.

Pamtimo i da je Savo Radanović sa 16 godina i dva dana postao najmlađi debitant u istoriji Zvezde, a da su još debitovali i Strahinja Stojković, Ognjen Mimović, Matej Gaštarov, Viktor Radojević i Ivan Guteša.

U nedavnom meču Kupa Srbije protiv Slovena iz Rume gledali smo i Leona Ivanovića, Uroša Đurđevića i Jovana Trača, a nešto prije njih debitantske nastupe zabilježili su i Ognjen Teofilović i Uroš Tegeltija. Vidjećemo ko će se od njih naći već na zimskim pripremama Zvezde od 3. januara.

