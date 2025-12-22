logo
Dejan Stanković ljetos zvao Zvezdana Terzića: Četiri riječi na italijanskom objasnile šta će se desiti

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dejan Stanković se ljetos čuo sa Zvezdanom Terzićem i hvalio ga zbog pojačanja koja je doveo u Zvezdu. Posebno zbog Marka Arnautovića.

dejan stankovic hvalio zvezdana terzica na italijanskom zbog arnautovica Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković biće danas promovisan na "Marakani" kao novi trener Crvene zvezde i ponovo će, baš kao i 2019. godine, naslijediti Vladana Milojevića. Ovoga puta neće naslijediti bodovnu prednost, nego minus od dva boda u odnosu na Partizan, međutim imaće priliku da potvrdi evropsko proljeće u Ligi Evrope koje je praktično ove jeseni obezbijedio njegov prethodnik koji je imao mnoštvo problema tokom ove polusezone.

Mnogo toga imaće da riješi Dejan Stanković koji je već okupio tim saradnika, priča se već i o pojačanjima, a sa ekipom je inače vrlo dobro upoznat jer je iz Rusije pratio šta to Crvena zvezda radi.

Između ostalog, Dejan Stanković je posebno bio radostan kada je pročitao da će Marko Arnautović obući dres Crvene zvezde i zbog toga je "okrenuo" generalnog direktora Zvezdana Terzića da mu čestita na tome. O tome je govorio prije nekoliko mjeseci za "Mozzart Sport" kada se već mogla protumačiti želja da se vrati u Beograd.

"Ne bih je krenuo od posljednjih poteza, to dovođenje Arnautovića - to je samo višnja na tortu", rekao je Stanković i dodao: "To je neka posljedica dobrog rada u posljednjih deset godina. Da ti možeš sebi tako nešto da priuštiš. Naravno da sam u kontaktu sa mojom Zvezdom, čujem se povremeno sa Terzom. Sad sam baš pričao sa njim o Marku kad je stigao. ‘Ho fatto i complimenti’ (Moje čestitke, prim. aut), što bi rekli Italijani. To je ogroman potez za Zvezdu, za navijače, za srpski fudbal. Za vidljivost našeg fudbala".

Odmah je pozvao i Marka Arnautovića koga pamti iz Intera, gde je došao kao tinejdžer: "Čuo sam se i sa Markom. Znamo se još kad je bio dijete od 18 ili 19 godina. Uvijek sam ga zvao kad je bio neki problem, a-ha-ha. Nisam ga zvao kad je bilo dobro. Zvao sam ga kao stariji burazer. Onda poslije, kad je moj sin Aleksandar počeo da trenira u Interu, Marko mu se našao tu pored. On je meni kao mlađi brat. Poželio sam mu svu sreću. Miloje radi fenomenalan posao. Uspio je da valorizuje dosta igrača, da Crvena zvezda može da sebi priušti ovakva pojačanja. Sve pohvale na način rada, na politiku kluba".

Kakav je bio Dejan Stanković u Zvezdi?

Još devedesetih je Dejan Stanković igrao za Crvenu zvezdu, u kojoj je nosio i kapitensku traku kao tinejdžer, da bi se potom 2019. godine oprobao i na njenoj klupi. Bio mu je to prvi samostalni postao u karijeri i preuzeo je Zvezdu nakon što je Milojević tražio da ode, na polusezoni 2019/20.

Stanković je vodio Zvezdu na 130 utakmica i za to vrijeme osvojio je tri titule u Superligi, dva Kupa Srbije, a dva puta je igrao i nokaut fazu Lige Evrope. Do Lige šampiona nije stigao iz tri pokušaja.

Potom je radio u Sampdoriji, koju nije spasao od ispadanja u Seriju B, pa Ferencvarošu s kojim je bio šampion Mađarske, dok je poslije toga otišao u Rusiju gdje je sezonu i po vodio Spartak iz Moskve. Nedavno je dobio otkaz zbog loših rezultata i zbog toga što je izgubio svlačionicu.

(MONDO)

