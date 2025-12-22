Zna se ko će biti prvo Dekijevo pojačanje: Zagrlio ga pred svima i rekao - "podsjeća me na Nestu"

Crvena zvezda će tokom januara dovesti veliki broj pojačanja Dejanu Stankoviću, a prvi među njima mogao bi da dođe Strahinja Eraković njegov ljubimac iz prvog mandata na "Marakani".

Izvor: YouTube/Zvezda TV

Dejan Stanković biće danas predstavljen kao novi trener Crvene zvezde. Već je okupio stručni štab, a odmah potom baca se i na pojačanja koja su neophodna crveno-bijelima ako žele da potvrde proljeće u Ligi Evrope, odnosno da osvoje ponovo duplu krunu, pošto ono što smo vidjeli ove jeseni nije djelovalo obećavajuće.

U svim linijama tima je "šrkipalo", ali nigdje kao u odbrani gdje je Zvezda mnogo mijenjala u posljednjih godinu dana i čini se da niti jednom tokom ove polusezone nije bilo jasno ko je štoperski tandem. Gledali smo kako se smjenjuju tu Stefan Leković, Miloš Veljković, Frenklin Tebo Učena i Rodrigao, međutim niko od njih nije ostavio ni približno dobar utisak kao recimo prije toga Naser Điga ili Veljko Milosavljević.

Zbog toga, Crvena zvezda urgentno mora da dovede novog štopera i čini se da je izbor pao na još jednog povratnika. Sve više se spominje da će to biti Strahinja Eraković, trenutni igrač Zenita.

Koliko je Eraković blizu Zvezde?

Izvor: SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegov agent Zoran Pavlović nedavno je ruskim medijima rekao da "trenutno Eraković ostaje igrač Zenita", međutim i te kako je to moguće da se promijeni u narednim danima ili nedjeljama. Eraković nije zadovoljan statusom i minutažom u Zenitu, dok dobro znamo da Crvena zvezda sa ovim klubom ima dobar odnos zbog zajedničkog glavnog sponzora ruskog "Gazproma".

Spekulisalo se čak da je Eraković u sukobu sa trenerom Semakom, kao i da ga zovu iz Grčke (PAOK), dok dobro znamo da mu je uvijek bila velika želja da se vrati na "Marakanu" sa koje je otišao 2023. godine u transferu vrijednom sedam miliona evra.

Stanković jako poštuje Erakovića

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ključnu ulogu u povratku Erakovića, bilo na pozajmicu ili u transferu, mogao bi upravo da odigra Dejan Stanković kod koga se "Čupo" ustalio upravo u timu Crvene zvezde u prvom mandatu. Tako ga je posebno hvalio nakon pobjede nad Glazgovom iz Rendžersa (2:1), kada nije nadoknađeno 0:3 iz prvog meča u Ligi Evrope, istakavši da ga čeka lijepa budućnost.

"Evo, ovaj momak koji će imati strašnu karijeru!", rekao je Stanković koji je pred medije doveo Strahinju Erakovića: "Kao prvo, Strahinja je iz škole Crvene zvezde i kao takav zna kako da se nosi. Da kažem da smo mi njega trpjeli, nismo ga trpjeli. Sve što se prošle godine dešavalo, to je faza odrastanja. Strahinja je odbrambeni igrač koji igra i licem i leđima, jednako je brz, brzo nalazi poziciju odakle može da šprinta, da zatvori, podsjeća me malo na Alesandra Nestu. Što se tiče igranja otpozadi, iz meča u meč je sve bolji i sigurniji. Erak nije bonus, Erak je standardni štoper Crvene zvezde".

Eraković je i dalje mlad

Izvor: MN PRESS

Dobra stvar kod Erakovića je što je i dalje mlad, tek su mu 24 godine, a važna stavka je i što je ponikao u Crvenoj zvezdi i taj status ima i prilikom registracije za UEFA takmičenja što nije nevažan faktor. Za prvi tim Zvezde odigrao je čak 107 utakmica, dok bi se sada poslije dvije godine u Zenitu vratio sa bogatim iskustvom - 85 utakmica. Ugovor sa ruskim gigantom važi mu još sezonu i po, tako da je ovo trenutak ili za prodaju - ili produžetak saradnje.