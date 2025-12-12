Crvena zvezda krenula po Strahinju Erakovića: Sprema se najveći zimski transfer crveno-bijelih

Prvo pojačanje Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku mogao bi da bude Strahinja Eraković.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je napravila veliki posao pobjedom protiv Šturma (1:0) u Gracu, a sada je evropsko proljeće nadohvat ruke ekipi Vladana Milojevića. Znaju čelnici kluba da je ekipi zog toga potrebna doselekcija, pa će se u januarskom prelaznom roku dovoditi novi fudbaleri na stadion "Rajko Mitić". Bez obzira da li će 3. januara prozivku izvšiti Vladan Milojević ili neko drugi, Zvezda će kupovati igrače!

Kako saznaje "Mozzart Sport", prvi na tom spisku mogao bi da bude srpski reprezentativac Strahinja Eraković. Nekadašnji defanzivac Crvene zvezde posljednje dvije i po godine nosi dres Zenita iz Sankt Peterburga, a želja je srpskog kluba da ga vrate u Beograd. Istu želju ima i Eraković, pa ostaje samo da se klubovi dogovore oko transfera.

Ruski tim će tražiti novac za srpskog defanzivca koji ima ugovor do juna 2027. godine. Naravno, neće Zenit moći da izvuče svih osam miliona koje je platio Crvenoj zvezdi kada je kupovao Erakovića, jer je u međuvremenu reprezentativac Srbije izgubio mjesto u startnoj postavi kod Sergeja Semaka. Možda je i to jedan od razloga što ga "vuče" da se vrati u Crvenu zvezdu i u svom omiljenom dresu ponovo oproba na međunarodnoj sceni.

Eraković je tokom prvog mandata u klubu ostao u lijepom sjećanju svima. Ponikao je u Zvezdi, iz Batajnice je od malih nogu putovao na treninge crveno-bijelih, a kasnije je u seniorskom timu kod Dejana Stankovića dobio priliku čak i da ponese kapitensku traku. Izuzetno ga cijeni generalni direktor Zvezdan Terzić, koji bi volio da ga vidi u timu za proljećni dio aktuelne sezone.