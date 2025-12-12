logo
Delije napravile treće poluvrijeme u Gracu: Pogledajte kako su salvili sa igračima Zvezde

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Navijači Crvene zvezde zajedno sa fudbalerima 15 minuta pjevali o velikoj pobjedi u Ligi Evrope.

Fudbaleri Zvezde proslava pobjede sa navijačima u Šturmu Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je pobijedila Šturm u Gracu i napravila ogroman korak ka nokaut fazi takmičenja, a meč šestog kola u Ligi Evrope obilježili su i navijači srpskog kluba. Po informacijama sa lica mjesta, gotovo 3.000 navijača na stadionu u Gracu navijalo je za beogradske crveno-bijele, koji su na njihovim krilima stigli do izuzetno važne pobjede.

Kada se meč u Gracu završio, fudbaleri Crvene zvezde i navijači srpskog predstavnika u igi Evrope napravili su zajedničko "treće poluvrijeme". Čak 15 minuta trajalo je zajedničko navijače, pjevanje dobro poznatih pjesama, a zatim i fotografisanje ispred tribine na kojoj su bile najvatrenije pristalice crveno-bijelih.

Fudbaleri Crvene zvezde međusobno su čestitali veliki uspjeh, a među onima koji su proslavljali pobjedu isticao se Marko Arnautović. Napadač koji je odigrao samo prvi deo meča i zbog povrede morao da izađe iz igre bio je veoma dobro raspoložen, skakao je i pjevao nakon što je Zvezda pobijedila na tlu zemlje čiji je najefikasniji reprezentativac u istoriji. Pogledajte kako je to izgledalo:

Slavlje navijača Crvene zvezde posle probede protiv Šturma u Gracu.
Izvor: YouTube/FCRedStarBelgrade

Zbog blizine Graca, ali i brojne srpske dijaspore u austriji, očekivano je Crvena zvezda imala veliku podršku na ovom meču. Sa druge strane, očekuje se da veliki broj navijača podrži srpskog šampiona i na meču protiv Malmea u januaru, kada bi crveno-bijeli mogli da potvrde plasman u evropsko proljeće i nastave borbu za mjesto među osam najboljih timova.

