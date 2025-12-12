Vladan Milojević bio svoj i spasao Zvezdu: Ne prodaje maglu, a ni djecu - nego pravi rezultate

Trener Crvene zvezde natjerao ekipu da igra fudbal koji on voli, umjesto onog koji javnost očekuje od srpskog šampiona i to se vratilo kroz rezultate.

Pregurala je Crvena zvezda u jesenjem dijelu sezone 2025/26 što se nekim timovima ne desi ni u dvije ili tri godine. Rutiniranje Leha u Poznanju, bolno ispadanje od Pafosa, propuštene šanse da se nakupi više bodova protiv Seltika i Porta, debakl protiv Brage... Jedan bod poslije tri kola, uz povremena štucanja u domaćem prvenstvu, stavili su veliki upitnik pored imena Vladana Milojevića.

Mjesecima se već priča o Milojevićevom odlasku sa klupe već u januaru, čak su i već "predstavljane" zamjene. Albert Rijera je iskočio u prvi plan prije nekoliko mjeseci, a posljednjih dana tamo je Dejan Stanković. I nema tu nikakve tajne, Crvena zvezda je bila spremna da se rastane sa svojim trenerom zbog lošijih rezultata tokom jesenje polusezone. Ali... Onda su stigli rezultati.

Vladan Milojević je u svom stilu "rutinirao" Lil (1:0), FCSB (1:0) i Šturm u Gracu (1:0), odveo Zvezdu do ukupno 10 bodova nakon šest odigranih mečeva i otvorio vrata nokaut faze. Sada je teško reći da će Vladan Milojević zbog loših rezultata otići iz kluba, prije svega jer rezultati nisu loši, iako se u domaćem prvenstvu kaska za Partizanom zbog nekoliko kikseva u veoma zgusnutom rasporedu.

Kada smo prije nekoliko nedjelja pisali kako je za ispunjenje ciljeva uprave neophodno da neko drugi bude na klupi Crvene zvezde, odnosno da ta osoba više bude menadžer nego trener, Vladan Milojević je pravio plan za evropsko proljeće. Strahovito potcijenjen u fudbalskoj javnosti, na ivici otkaza i na čelu tima koji u njegovu ideju ne vjeruje 100 odsto, "Aranđelovački bunkeraš" je odlučio da se fudbal mora malo igrati i po njegovim pravilima. Na mečevima protiv Lila, FCSB i Šturma izgledalo je kao da je on donio loptu na školsko igralište, pa da će je ostali akteri pipkati tek onoliko koliko on dozvoli.

Ključni trenutak Zvezdine sezone desio se pred utakmicu sa Lilom u Beogradu, kada je Vladan Milojević napravio kapitalan zaokret. Svjestan da je njegova ljubav prema klubu daleko veća od šansi da ostane na njegovoj klupi, trener Crvene zvezde riješio je da bude izvorna verzija sebe - i ako već odlazi, da ode sa idejama u koje sam vjeruje. Postao je fudbalski trener, aktuelni igrački kadar prilagodio svom stilu i u naredna tri meča osvojio krucijalnih devet bodova koji sada Zvezdi daju nadu da može i do mjesta u Top 8. Bio je to pakleno težak posao i pravo fudbalsko čudo čovjeka kojem je samo ovaj drugi mandat dovoljan da se smatra jednim od najuspješnijih trenera u novijoj istoriji kluba.

Tek od četvrtog kola grupne faze Lige Evrope, Crvena zvezda je počela da dobija obrise tima kakav Vladan Milojević želi. Za to je "žrtvovan" izuzetno talentovani Vasilije Kostov, sljedeća rekordna prodaja Zvezde, ali i ambicija da se sa protivnikom nadigrava. Svjestan da mu često zamjeraju preveliku defanzivu i premalo atraktivnosti, Vladan Milojević nije bio najbolja verzija sebe na početku evropske sezone. Zapravo, probao je da bude neko drugi - možda baš Dejan Stanković iz onih uspješnih sezona u Ligi Evrope. Kada se vratio sebi, Zvezda je počela da pobjeđuje. Kada treba da se pobeđuje, za Zvezdu nema boljeg od Vladana Milojevića.

Sticajem okolnosti, jedan od heroja te transformacije postao je portugalski fudbaler austrijskog porekla Tomaš Hendel. Crvena zvezda je u prva dva kola grupne faze igrala bez svog najbitnijeg igrača Radeta Krunića, a zatim je Timi Maks Elšnik ispao iz tima za treći meč. Od četvrtog kola je Milojević odlučio da igra sa tri klasična vezna fudbalera, s tim što su uloge Tomaša Hendela bile nešto ofanzivnije. Prilagođavao se Portugalac, fudbalski izuzetno inteligentan, tehnički i taktički veoma dobro obučen. I prilagodio se. Nedovoljno da to budu spektakularne partije zbog kojih će navijači reći "Ovaj ide u Vulverhempton za 15 miliona evra", dovoljno da Vladan Milojević kaže "Bravo, sine" nakon svakog odigranog meča. A za rezultate Crvene zvezde mnogo je bitnije ovo drugo, složićete se.

Zbog sitnih korekcija kojima je jasno signalizirao da neće da bude menadžer već trener Crvene zvezde, Vladan Milojević je otkrio novu verziju sebe. Sada je bolji nego 2017. godine, kada je preuzeo Crvenu zvezdu i poveo je ka evropskim čudima na koja je nadogradio titule u domaćem šampionatu.

U najtežem trenutku svoje karijere, kada se po beogradskim kafanama već licitiralo ko će na Zvezdinu užarenu klubu, Vladan Milojević je odlučio da grupiše tim koji ima na raspolaganju i zaigra onako kako on želi - umjesto onoga što javnost očekuje od njega. Crvena zvezda je u tom procesu možda propustila priliku da Evropi predstavi kapitena mlade reprezentacije Srbije Stefana Lekovića, izuzetno talentovane napadača Aleksu Damjanovića i krilnog napadača Luku Zarića. Propustila je i da Vasilije Kostov ima veću minutažu, jer je on izgubio ulogu promjenom sistema i ulaskom trećeg veznog igrača u tim. Propustila je Zvezda veoma dobru priliku da Evropa primijeti njene klince, ali... Dobila je Crvena zvezda devet bodova u Ligi Evrope, jer je Vladan Milojević najbolji trener kojeg je imala u istoriji.