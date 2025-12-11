logo
Čitaoci reporteri

"Od bolova nije mogao da izdrži": Arnautović prišao Milojeviću u svlačionici, priznao da ne može više

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lider Crvene zvezde dao je sve od sebe da nastupi povrijeđen, izdržao do poluvremena, a onda morao da izađe iz igre.

Marko Arnautović Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Centarfor Crvene zvezde Marko Arnautović pokušao je da igra u Gracu iako je bilo očigledno da je povrijeđen. Dao je sve, ali nije izdržao duže od 45 minuta. U poluvremenu meča protiv Šturma, prišao je treneru Vladanu Milojeviću i priznao mu da ne može da nastavi.

"Prva dijagnoza njegova povrede bila je ta da smo izgubili Marka, ali moram da spomenem naš medicinski tim, koji radi veliki posao i često određuje pravac kako ćemo raditi u stručnom štabu i koju ćemo taktiku primijeniti. Marko je jako dobro podnosio terapije, situacije su bile bolje. Znali smo da nije 100 odsto spreman, da ćemo da rizikujemo, ali još jednom se pokazala veličina igrača, ličnosti, igrao je sa velikim rizikom i znali smo za to."

Iako je Arnautović izdržao do pauze, njegovo prisustvo na terenu bilo je veliki motivacioni faktor za cijeli tim.

"Njegov nastup imao je veliki uticaj na ostale igrače, na način igre koji želimo, stisnuo je zube i svaka mu čast. Pokazao je ljubav i ne bi trebalo previše govoriti o tome. Komunicirali smo, da čujemo od njega šta i koliko može. Na poluvremenu je rekao da jednostavno od bolova ne može da izdrži. Imali smo i rovitog Bruna Duartea, koji je takođe danonoćno radio terapije, igrao pod bolovima, injekcijama i dao sve od sebe. To me ohrabruje kao trenera, da imam prije svega dobre ljude, ličnosti i profesionalce", kazao je Vladan Milojević.

Naglasio je poslije meča i dobar nastup štopera Rodrigaa, koji se cijele jeseni borio sa oscilacijama forme i kiksevima.

"Zadovoljan sam jer su u tandemu jako dobro odigrali Rodrigao i Veljković. Zbog toga je Rodrigao i došao. Ako se vratimo u prošlost, imao je veliku pauzu jer nije igrao u Zenitu, to na igrače ostavi veliki trag. Drago mi je jer vrijedno radi, trenira, čeka svoju šansu i odigrali su obojica na zavidnom nivou, kako bi trebalo da igraju."

Takođe, Zvezdin trener govorio je i o problemima o kojima javnost ne zna ni 10 odsto, a posebno je naglasio veliki doprinos heroja trijumfa - kapitena crveno-bijelih Mirka Ivanića.

Zvezda je poslije tri uzastopne pobjede u Ligi Evrope u veoma dobroj poziciji na tabeli, a do kratke zimske pauze čekaju je još dvije utakmice, protiv TSC-a u ponedjeljak, 15. decembra, u Bačkoj Topoli, pa protiv Mladosti iz Lučana, 20. decembra. U Evropi će naredni meč odigrati protiv Malmea u gostima, 22. januara, dok će na kraju ligaškog dijela dočekati Seltu na "Marakani", 29. januara.

