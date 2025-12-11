Velika pobjeda Crvene zvezde u Ligi Evrope.

Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia

Crvena zvezda je savladala Šturm u Gracu, što je veoma važan rezultat tokom izuzetno turbulentne jeseni u redovima aktuelnog srpskog šampiona. Zvezda je treći put u nizu na evropskim mečevima upisala minimalac, a to je osim bodova za tabelu u Ligi Evrope donijelo bodove za koeficijent i novac za klub.

Pobjedom u Austriji Crvena zvezda je zaradila 450.000 evra. Istu svotu novca crveno-bijeli su dobili za pobjede protiv FCSB i Lila, što znači da su samo od ta tri trijumfa prihodovali 1.350.000 evra. Kada se doda 150.000 evra koje je Zvezda zaradila remijem protiv Seltika, dolazimo do 1.500.000 evra od rezultata u prvih šest kola Lige Evrope.

Svaki učesnik Lige Evrope ove sezone dobio je 4.310.000 evra za samo učešće u takmičenju, a nagrade se dijele i za uspjehe u narednim rundama. Crvena zvezda se približila mjestu u nokaut fazi takmičenja, za šta se dobija još 300.000 evra. Ukoliko bi preskočila i prvi dvomeč na proljeće, zaradila bi još 1.750.000 evra - što u ovom trenutku djeluje kao veoma dobra finansijska injekcija.

Vidi opis Evo šta je Zvezda zaradila pobjedom protiv Šturma: Puni se kasa i raste koeficijent Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia Br. slika: 20 20 / 20

Zvezda je pobjedom dodala još 2.000 bodova pored svog imena, pa sada iz grupne faze već ima 7.000 bodova, pošto je odbranila 3.000 bodova remijem sa Seltikom i pobjedom nad Lilom, a onda je dodala prethodno još 2.000 bodova trijumfom nad rumunskim FCSB u Beogradu. Zvezda sada ima ukupno 41.000 bodova. Što se tiče koeficijenta za srpski fudbal, Zvezda je doprinijela sa 0.500 bodova ovom pobjedom, pa Srbija sada ima koeficijent od 23.875 i nalazi se na 24. mjestu iza Rumunije, Mađarske i Hrvatske.

Crvena zvezda će 22. januara gostovati Malmeu, a 29. januara na svom stadionu igrati protiv Selte. Eventualne pobjede na te dvije utakmice mogle bi Crvenu zvezdu da odvedu čak i do mjesta među osam najboljih timova u Ligi Evrope, ali... Za te kalkulacije ima još vremena.