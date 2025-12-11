logo
Evo šta je Zvezda zaradila pobjedom protiv Šturma: Puni se kasa i raste koeficijent Srbije

Evo šta je Zvezda zaradila pobjedom protiv Šturma: Puni se kasa i raste koeficijent Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Velika pobjeda Crvene zvezde u Ligi Evrope.

Koliko je Crvena zvezda zaradila u Ligi Evrope Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia

Crvena zvezda je savladala Šturm u Gracu, što je veoma važan rezultat tokom izuzetno turbulentne jeseni u redovima aktuelnog srpskog šampiona. Zvezda je treći put u nizu na evropskim mečevima upisala minimalac, a to je osim bodova za tabelu u Ligi Evrope donijelo bodove za koeficijent i novac za klub.

Pobjedom u Austriji Crvena zvezda je zaradila 450.000 evra. Istu svotu novca crveno-bijeli su dobili za pobjede protiv FCSB i Lila, što znači da su samo od ta tri trijumfa prihodovali 1.350.000 evra. Kada se doda 150.000 evra koje je Zvezda zaradila remijem protiv Seltika, dolazimo do 1.500.000 evra od rezultata u prvih šest kola Lige Evrope.

Svaki učesnik Lige Evrope ove sezone dobio je 4.310.000 evra za samo učešće u takmičenju, a nagrade se dijele i za uspjehe u narednim rundama. Crvena zvezda se približila mjestu u nokaut fazi takmičenja, za šta se dobija još 300.000 evra. Ukoliko bi preskočila i prvi dvomeč na proljeće, zaradila bi još 1.750.000 evra - što u ovom trenutku djeluje kao veoma dobra finansijska injekcija.

Zvezda je pobjedom dodala još 2.000 bodova pored svog imena, pa sada iz grupne faze već ima 7.000 bodova, pošto je odbranila 3.000 bodova remijem sa Seltikom i pobjedom nad Lilom, a onda je dodala prethodno još 2.000 bodova trijumfom nad rumunskim FCSB u Beogradu. Zvezda sada ima ukupno 41.000 bodova. Što se tiče koeficijenta za srpski fudbal, Zvezda je doprinijela sa 0.500 bodova ovom pobjedom, pa Srbija sada ima koeficijent od 23.875 i nalazi se na 24. mjestu iza Rumunije, Mađarske i Hrvatske.

Crvena zvezda će 22. januara gostovati Malmeu, a 29. januara na svom stadionu igrati protiv Selte. Eventualne pobjede na te dvije utakmice mogle bi Crvenu zvezdu da odvedu čak i do mjesta među osam najboljih timova u Ligi Evrope, ali... Za te kalkulacije ima još vremena.

