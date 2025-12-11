Vladan Milojević zaplakao pred kamerama: "Moram da kažem ko me zvao, možda će se ljutiti"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević imao je izuzetno emotivno obraćanje poslije pobjede u Gracu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Crvene zvezde zabilježili su treću uzastopnu pobjedu u Ligi Evrope, pošto su u 6. kolu savladali Šturm u Gracu rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je kapiten Mirko Ivanić u 55. minutu, što je bilo dovoljno za veliko slavlje crveno-bijelih. Gledali smo rovovsku bitku, u posljednjih 10 minuta je bilo i trzavica, ali izdržali su sve izabranici Vladana Milojevića koji je nakon pobjede bio izuzetno emotivan.

Trener Zvezde je bio zadovoljan izdanjem svojih igrača iako su imali velikih zdravstvenih problema i nekoliko fudbalera je bilo "rovito".

"Izuzetno zahtjevna utakmica, imamo iskustva sa autrijskim ekipama, igrali smo tri puta na pripremama sa njima. Zahtjevna utakmica da odgovorimo trkom i agresijom, mi nismo na zavidnom zdravstvenom blitenu. Sve čestitke igračima, odradili su sve perfektno do detalja, dosta igrača je bilo rovito, svaka im čast", rekao je Milojević u izjavi za "Arenasport".

Upitan je na šta je taktički najponosniji? "Igrali smo sa četiri vezna igrača, Mića je morao da i izađe, probali smo da zatvorimo, duge lopte, znali smo da imamo kvalitet da izađemo gore, znali smo da ćemo da trpimo pritisak, jedna zahtjevna utakmica koja je tražila puni koncentraciju", rekao je trener Zvezde.

Za kraj je imao emotivnu poruku za Srbiju i vidjelo se da mu je pao veliki kamen sa srca jer u posljednje vrijeme trpi veliki pritisak javnosti.

"Crvena zvezda ove godine predstavlja Srbiju, mi smo jedini predstavnik u Evropi, znate u kakvoj smo situaciji, padamo na ljestvici. Posebno mi je drago, našoj zemlji poklanjamo ovu pobjedu, posebno dijaspori, puno ih je danas, jedno veliko hvala navijačima koji su došli u velikom broju. Možda će se ljutiti, moram da pohvalim igumana Metodija iz Hilandara, koji me uvijek okrene poslije utakmice", zaključio je emotivni Milojević.