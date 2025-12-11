logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vladan Milojević zaplakao pred kamerama: "Moram da kažem ko me zvao, možda će se ljutiti"

Vladan Milojević zaplakao pred kamerama: "Moram da kažem ko me zvao, možda će se ljutiti"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević imao je izuzetno emotivno obraćanje poslije pobjede u Gracu.

Vladan Milojević zaplakao nakon pobjede u Gracu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Crvene zvezde zabilježili su treću uzastopnu pobjedu u Ligi Evrope, pošto su u 6. kolu savladali Šturm u Gracu rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je kapiten Mirko Ivanić u 55. minutu, što je bilo dovoljno za veliko slavlje crveno-bijelih. Gledali smo rovovsku bitku, u posljednjih 10 minuta je bilo i trzavica, ali izdržali su sve izabranici Vladana Milojevića koji je nakon pobjede bio izuzetno emotivan.

Trener Zvezde je bio zadovoljan izdanjem svojih igrača iako su imali velikih zdravstvenih problema i nekoliko fudbalera je bilo "rovito".

"Izuzetno zahtjevna utakmica, imamo iskustva sa autrijskim ekipama, igrali smo tri puta na pripremama sa njima. Zahtjevna utakmica da odgovorimo trkom i agresijom, mi nismo na zavidnom zdravstvenom blitenu. Sve čestitke igračima, odradili su sve perfektno do detalja, dosta igrača je bilo rovito, svaka im čast", rekao je Milojević u izjavi za "Arenasport".

Upitan je na šta je taktički najponosniji? "Igrali smo sa četiri vezna igrača, Mića je morao da i izađe, probali smo da zatvorimo, duge lopte, znali smo da imamo kvalitet da izađemo gore, znali smo da ćemo da trpimo pritisak, jedna zahtjevna utakmica koja je tražila puni koncentraciju", rekao je trener Zvezde.

Za kraj je imao emotivnu poruku za Srbiju i vidjelo se da mu je pao veliki kamen sa srca jer u posljednje vrijeme trpi veliki pritisak javnosti.

"Crvena zvezda ove godine predstavlja Srbiju, mi smo jedini predstavnik u Evropi, znate u kakvoj smo situaciji, padamo na ljestvici. Posebno mi je drago, našoj zemlji poklanjamo ovu pobjedu, posebno dijaspori, puno ih je danas, jedno veliko hvala navijačima koji su došli u velikom broju. Možda će se ljutiti, moram da pohvalim igumana Metodija iz Hilandara, koji me uvijek okrene poslije utakmice", zaključio je emotivni Milojević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Vladan Milojević Liga Evrope Šturm

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC