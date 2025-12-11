VAR spasio Zvezdu u Gracu: Sudija svirao penal, pa vidio da je pogriješio

Fudbaleri Crvene zvezde izbjegli su najstrožu kaznu jer je Handel bio fauliran prije riskantnog poteza Felisija Milsona.

Izvor: Arenasport 1 Premium/Printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde poveli su golom kapitena Mirka Ivanića u 55. minutu meča, a onda je VAR spasio crveno-bijele u 70. minutu meča protiv Šturma. Sudija je pokazao na "bijelu tačku" nakon opasnog starta Milsona koji jeste rizikovao, ali je Handel prethodno fauliran i to je bio razlog da se penal poništi.

Bunili su se fudbaleri Zvezde, podijelio je sudija žute kartone Ivaniću i Rodrigau, ali bunili su se sa pravom. Nakon gledanja snimka, glavni arbitar meča promijenio je odluku i navijači Crvene zvezde su mogli da odahnu. Nije se ni gledala situacija pred golom, već ona pored aut linije kada je nepropisno zaustavljen fudbaler Zvezde.

Poništen penal Šturma Izvor: Arena sport

