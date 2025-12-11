logo
VAR spasio Zvezdu u Gracu: Sudija svirao penal, pa vidio da je pogriješio

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Fudbaleri Crvene zvezde izbjegli su najstrožu kaznu jer je Handel bio fauliran prije riskantnog poteza Felisija Milsona.

Poništen penal za Šturm protiv Crvene zvezde Izvor: Arenasport 1 Premium/Printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde poveli su golom kapitena Mirka Ivanića u 55. minutu meča, a onda je VAR spasio crveno-bijele u 70. minutu meča protiv Šturma. Sudija je pokazao na "bijelu tačku" nakon opasnog starta Milsona koji jeste rizikovao, ali je Handel prethodno fauliran i to je bio razlog da se penal poništi.

Bunili su se fudbaleri Zvezde, podijelio je sudija žute kartone Ivaniću i Rodrigau, ali bunili su se sa pravom. Nakon gledanja snimka, glavni arbitar meča promijenio je odluku i navijači Crvene zvezde su mogli da odahnu. Nije se ni gledala situacija pred golom, već ona pored aut linije kada je nepropisno zaustavljen fudbaler Zvezde.

Poništen penal Šturma
Izvor: Arena sport

