Zvezda dočekala "starog" Mirka Ivanića: Pogledajte kako je dao gol u Gracu!

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić dao jako važan gol za vođstvo protiv Šturma u Gracu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić (32) konačno je dao gol u Evropi - i to kako važan! Na gostovanju Šturmu, donio je vođstvo svojim prvim pogotkom u Ligi Evrope, u šestom meču ligaške faze.

Čekao je on prije svih taj gol, izvinjavao se za promašaje i čupao kosu na terenu, a onda je u Austriji ovog četvrtka skočio na pravom mjestu, ispred defanzivca Šturma, Slovenca Jana Gorena Stankovića. Trzaj glavom - gol i slavlje koje je pokazalo koliko mu je ovo značilo.

U trenutku u kojem je Zvezda bila opasnija, nedugo nakon poništenog gola Naira Tiknizjana, kapitenov pogodak poveo je crveno-bijele ka desetom bodu u Ligi Evrope, koji joj na dva kola prije kraja drastično povećava šanse da i na proljeće igra u ovom takmičenju.

Pogledajte taj gol Mirka Ivanića, postignut 10 minuta nakon što je povrijeđeni Marko Arnautović ipak morao da izađe iz igre.