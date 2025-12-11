logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda dočekala "starog" Mirka Ivanića: Pogledajte kako je dao gol u Gracu!

Zvezda dočekala "starog" Mirka Ivanića: Pogledajte kako je dao gol u Gracu!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić dao jako važan gol za vođstvo protiv Šturma u Gracu.

Gol Mirka Ivanića na utakmici Šturm Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić (32) konačno je dao gol u Evropi - i to kako važan! Na gostovanju Šturmu, donio je vođstvo svojim prvim pogotkom u Ligi Evrope, u šestom meču ligaške faze.

Čekao je on prije svih taj gol, izvinjavao se za promašaje i čupao kosu na terenu, a onda je u Austriji ovog četvrtka skočio na pravom mjestu, ispred defanzivca Šturma, Slovenca Jana Gorena Stankovića. Trzaj glavom - gol i slavlje koje je pokazalo koliko mu je ovo značilo.

U trenutku u kojem je Zvezda bila opasnija, nedugo nakon poništenog gola Naira Tiknizjana, kapitenov pogodak poveo je crveno-bijele ka desetom bodu u Ligi Evrope, koji joj na dva kola prije kraja drastično povećava šanse da i na proljeće igra u ovom takmičenju.

Pogledajte taj gol Mirka Ivanića, postignut 10 minuta nakon što je povrijeđeni Marko Arnautović ipak morao da izađe iz igre.

Mirko Ivanić gol na Šturm Crvena zvezda
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope Šturm Mirko Ivanić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC