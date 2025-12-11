19 : 06 Zanimljiva ideja Milojevića Felisio Milson pokriva mjesto lijevog krila, Mirko Ivanić igra iza napadača Arnautovića, a kada je to potrebno kao desno krilo dejstvuje Tomaš Hendel. Portugalski fudbaler je ove jeseni već imao sličnu ulogu u Crvenoj zvezdi.

19 : 03 16' - Žuti karton i za Arnautovića Iako je dobro ušao u meč, roviti Marko Arnautović dozvolio je da ga isprovocira defanzivac Šturma, zbog čega je zaradio javnu opomenu.

19 : 01 13' - Milson, pa Elšnik Malić je dobio žuti karton zbog prekršaja kopačkom u glavu Marka Arnautovića, a zatim su Felisio Milson i Timi Maks Elšnik pokušali da ugroze Šturm. Milson je izveo slobodan udarac i nije prebacio zid, a Elšnikov udarac nestao je u "šumi" nogu u kaznenom prostoru.

18 : 58 Teško se kreće Arnautović! Već u uvodnim minutima meča vidi se da Marko Arnautović nije potpuno spreman za meč. On se nekoliko puta hvatao sa butinu, zbog koje je i bio pod znakom pitanja.

18 : 50 5' - Elšnik... Povukao je loptu Timi Maks Elšnik, a kada je stigao do kaznenog prostora okliznuo se njegov direktni čuvar i otvorio mu mnogo prostora. Slovenački fudbaler slabo je šutirao, a Zvezda je dobila korner nakon njegovog udarca.

18 : 48 3' - Jata... Veliku šansu propustio je ofanzivac Šturma Sidi Jata, pošto se nakon dodavanja Horvata u prostor našao sam pred golmanom Mateušom. Šutirao je pored stative.

18 : 45 1' - Počinjemo Pratimo meč Šturm - Crvena zvezda, u šestom kolu Lige Evrope.

18 : 44 Preko 2.500 navijača Zvezde! Po informacijama sa lica mjesta, Crvena zvezda će imati podršku duplo više navijača nego što je to "previđeno" kada su karte poslate za Beograd. Navijači Crvene zvezde koji žive u Austriji i imaju pasoš te zemlje kupovali su ulaznice i za druge sektore, pa će se za Zvezdu navijati sa skoro svih strana stadiona.

18 : 42 Ko je Jirgen Zaumel? Trener Šturma iz Graca počeo je 2024. godine da se bavi trenerskim poslom, nakon igračke karijere tokom koje je bio i reprezentativac Austrije. Kratko je igrao u Italiji i Njemačkoj, najviše u rodnoj zemlji, a obećava i početak njegove trenerske karijere. Istina, ove sezone ne cvjetaju ruže, pošto je prethodnih nedjelja Zaumel nekoliko puta bio pred smjenom zbog serije lošijih rezultata.

18 : 32 Crvena zvezda u crkvi Delegancija srpskog šampiona je posjetila pravoslavnu crkvu u Gracu, gdje se pomolila pred meč protiv Šturma. Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

18 : 22 Šta očekivati od Crvene zvezde? Sudeći po startnoj postavi, meč u Gracu mogao bi da liči na one koje je Crvena zvezda ove sezone igrala na svom terenu u Ligi Evrope. Milojević se odlučio za čvršći blok, izabrao je tri klasična vezna fudbalera kako bi dobijao bitke na sredini terena, a protiv FCSB smo vidjeli da Felisio Milson umije da pomogne u odbrani kada je to ekipi neophodno.

18 : 05 Koga Milojević ima na klupi? Pored rezervnih golmana Omrija Glazera i Ivana Guteše, trener Crvene zvezde može da računa još i na Nikolu Stanković, Stefana Lekovića, Adema Avdića, Mahmudua Bađa, Šavija Babiku, Luku Zarića, Vasilija Kostova, Aleksandra Kataija, Aleksu Damjanovića i Bruna Duartea. Podsjećamo, Frenklin Tebo Učena je suspendovan za ovaj meč zbog crvenog kartona koji je dobio protiv FCSB u Beogradu, dok su Nemanja Radonjić i Vladimir Lučić van stroja.

18 : 04 Balkanska kolonija... Ekipa Šturma iz Graca večeras će imati nekoliko fudbalera porijeklom sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Desni bek Arjan Malić ima pasoše Slovenije i BiH, lijevi bek Emir Karić pasoše Austrije i BiH, a Jon Gorenc Stanković i Tomi Horvat su slovenački internacionalci. Zbog povrede ovaj meč propušta Leon Grgić koji ima pasoše Austrije i Hrvatske, austrijski fudbaler Aleksandar Borković nije licenciran za ligu Evrope, a na klupi je Belmin Beganović koji ima pasoše Austrije i BiH.

17 : 36 SASTAVI! Šturm: Kristensen - Malić, Mičel, Aivu, Karlc - Stanković, Čukvuani - Horvat, Hata, Kiteišvili - Malone

Kristensen - Malić, Mičel, Aivu, Karlc - Stanković, Čukvuani - Horvat, Hata, Kiteišvili - Malone Crvena zvezda: Mateuš - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Milson, Hendel, Ivanić - Arnautović.

17 : 18 Sudije Na meču Šturm - Crvena zvezda pravdu će dijeliti Poljaci... Glavni sudija: Damijan Silverstržak

Prvi pomoćnik: Pavel Sokolnicki

Drugi pomoćnik: Adam Karasevič

Četvrti sudija: Marćin Kočanek

VAR sudija: Pjotr Lasik

VAR pomoćnik: Kornel Pazkijevič

17 : 18 Velika podrška za Zvezdu! Fudbaleri srpskog šampiona imaće ogromnu podršku sa tribina na stadionu u Gracu. Očekuje se da više od 1.500 navijača Zvezde zauzme svoje mjesto na tribinama i podrži voljeni klub u evropskom meču.

17 : 17 Sastav Zvezde? Vladan Milojević ima veliki problem jer mnogo fudbalera koje ima na raspolaganju nije spremno za cijeli meč. Zato bi mogao da iznenadi startnom postavom. Crvena zvezda bi trebalo da zaigra u sastavu: Mateuš - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Zarić, Ivanić - Duarte.

17 : 17 Očekivanja Vladana Milojevića Trener Crvene zvezde Vladan Milojević najavio je meč Zvezde protiv Šturma. Na ovoj utakmici Crvena zvezda će pokušati da upiše treću uzastopnu pobjedu na evropskoj sceni. Izvor: MN PRESS

17 : 16 Šta još čeka Zvezdu? Nakon utakmice protiv Šturma u Gracu, Crvena zvezda završava sa evropskim obavezama u 2025. godini, ali... Grupna faza Lige Evrope igra se i u januaru 2026. godine, kada Zvezdu čekaju dva meča koji će imati presudan značaj na konačan plasman na tabeli. Crvena zvezda gostuje Malmeu (22. januar, 18.45) i dočekuje Seltu iz Viga (29. januar, 21.00). Timovi koji budu plasirani između 9. i 24. mjesta na tabeli igraće "baraž" za mjesto među 16 najboljih, a ti mečevi su zakazani za 19. i 26. februar.

17 : 16 Zvezdini rezultati u Evropi Crvena zvezda je odigrala pet mečeva u grupnoj fazi Lige Evrope, a na tim utakmicama osvojila je sedam bodova. Ovo su rezultati crveno-bijelih: Crvena zvezda - Seltik 1:1

Porto - Crvena zvezda 2:1

Braga - Crvena zvezda 2:0

Crvena zvezda - Lil 1:0

Crvena zvezda - FCSB 1:0

17 : 16 Tabela Ovako stoje stvari u Ligi Evrope, nakon pet odigranih kola:



