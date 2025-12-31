Policija mu upala u kuću tokom strima: Glumac iz GTA 5 ponovo bio žrtva opasnog trenda

Glumac koji je dao glas Majklu u igri GTA 5 ponovo je bio na meti "swattinga", kada je policija tokom strima uživo morala da reaguje zbog lažne prijave.

Anonimno prijavljivanje lažnih zločina policiji, poznato kao "swatting" (izvedeno od skraćenice SWAT) je trend koji ne izumire u striming zajednici - i može imati ozbiljne posljedice. Najnovija meta ove opasne prakse bio je Ned Luk, glumac koji je pozajmio glas Majklu De Santi u igri GTA 5.

Luk redovno strimuje i aktivno komunicira sa fanovima, ali među njegovom publikom očigledno postoje ljudi koji su spremni da mu zagorčaju život. Nepoznata osoba je policiji podnela lažnu prijavu u vezi sa adresom na kojoj Luk živi, zbog čega je patrola morala da izlaze na teren.

I ovo nije prvi put da mu se to desilo. Uznemiravajući niz incidenata traje još od kraja 2023. godine. Policija je, samo do sada, na Lukova vrata dolazila osam puta, svaki put zbog lažne dojave.

Najnoviji incident dogodio se 23. decembra, dok je Luk bio usred strima sa kolegom Robom Vitofom, glumcem koji tumači Džona Marstona u Red Dead Redemption serijalu. Iako je policija izašla na teren sa pretpostavkom da se ponovo radi o lažnoj prijavi, na takve pozive su zakonski obavezni da reaguju, prenosi HCL.

Srećom, situacija je prošla bez eskalacije i ikakve drame. Luk je policajce dočekao smireno i čak im poželio srećan Božić, što je prizor koji se retko viđa u ovakvim slučajevima.

Ipak, ovakvi incidenti još jednom podsećaju koliko swatting može biti opasan, ne samo za strimere, već i za sve koji se u tom trenutku nađu na licu mjesta. Dok se počinioci najčešće kriju iza anonimnosti, posledice mogu biti veoma stvarne i potencijalno tragične.

