Tragična priča dječaka koji je igrao u "Grinču": Patio cijelog života, a preminuo dvije godine nakon snimanja filma

Tragična priča o dječijem glumcu koji je igrao Grinča i preminuo dvije godine nakon što je film objavljen

Izvor: printscreen/youtube/Family Flicks

Za mnoge, film "Kako je Grinč ukrao Božić" je prijatan dio svake praznične sezone, a Grinč, koga igra Džim Keri, urezao se u istoriju božićnih filmova.

Ali malo ko zna tragičnu, jezivo tempiranu priču o Džošu Rajanu Evansu, koji je igrao mladog Grinča u voljenom filmu iz 2000. godine.

Evans, rođen 10. januara 1982. godine, bio je visok samo jedan metar zbog ahondroplazije, oblika patuljastog rasta. Uz to, suočio se sa brojnim zdravstvenim problemima vezanim za srce, podnevši više operacija tokom djetinjstva.

Tokom perioda oporavka, Evans je provodio sate gledajući TV i filmove, podstičući strast koja će postati njegova karijera. Sa 12 godina počeo je da se pojavljuje u televizijskim reklamama prije nego što je debitovao na filmu kao dijete u filmu "Bebe genijalci" iz 1999. godine.

Legendarna uloga malog Grinča.

Evansov veliki trenutak dogodio se kada je dobio ulogu mladog Grinča u filmu "Kako je Grinč ukrao Božić".

Izvor: printscreen/youtube/Family Flicks

Njegova transformacija zahtevala je pet i po sati u stolici za šminkanje za svako snimanje, ali Evans je uživao u iskustvu, navodno se dobro slagajući sa rediteljem Ronom Hauardom, prema Dejli mejlu.

Režiser je prvobitno zamišljao ulogu mladog Grinča kao sporednu, ali nakon što je upoznao Evansa, značajno je proširio ulogu, prepoznajući glumčev zarazni duh i sposobnost da učvrsti emocionalnu jezgru filma.

Ubrzo nakon Grinča, Evans je dobio svoju najznačajniju ulogu, glumeći Timija Lenoksa, živu lutku, u sapunici „Strasti“ na NBC-u.

Lik je brzo postao centralni u seriji, donevši Evansu nagradu "Holivud reporter Jangstar" za najboljeg mladog glumca u dnevnoj TV seriji.

Tragična i jeziva slučajnost

U avgustu 2002. godine, baš kada je Evans počeo da dobija šire priznanje, dogodila se tragedija.

Evans je iznenada preminuo u 20. godini zbog komplikacija izazvanih srčanim oboljenjem tokom medicinskog zahvata 5. avgusta.

U jezivoj slučajnosti, baš na dan kada je Evans umro, NBC je emitovao epizodu serije "Strasti" u kojoj njegov lik, Timi, takođe umire. Epizoda je snimljena nedeljama ranije, sa prvobitnim planovima da se Timi kasnije u seriji vrati kao anđeo.

Nakon Evansove smrti, ti planovi su otkazani, a epizoda je posvećena njegovom sjećanju.

Njegova koleginica iz serije "Strasti", Džulijet Mils, koja je igrala Tabitu Lenoks, osvrnula se na Evansovu ljubav prema svom zanatu: "To je ono što je voleo više od svega — šoubiznis".

(Stil, MONDO)