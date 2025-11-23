logo
Ljubav na setu filma: Kako se Džim Keri zaljubio u Rene Zelveger

Ljubav na setu filma: Kako se Džim Keri zaljubio u Rene Zelveger

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Džim Keri je naveo da je Rene Zelveger njegova "posljednja velika ljubav".

Kako se Džim Keri odmah zaljubio u Rene Zelveger Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Romansa Džima Kerija i Rene Zelveger je sasvim očekivano počela na snimanju filma "My, Myself i Irene". Kako je producent filma Bobi Fareli rekao za People 2000. godine, Džim Keri "se odmah zaljubio u nju", a glumici je trebalo malo duže da "se zagrije".

"Sviđao mi se, mnogo, ali ne ideš (na set) zbog ljubavne veze", rekla je za CNN 2000. godine.

"Kada je snimanje filma završeno, razgovarali smo nekoliko puta telefonom, a onda su se proširile sve te glasine da se zabavljam sa njim. Bila sam toliko ljuta. Rekla sam: 'Ne, nije istina. A onda sam otišla kući... i pomislila: 'Bože, kako mi nedostaje."

Njihova veza je trajala nešto više od godinu dana prije nego što su raskinuli 2000. godine. Dok se pripremala za ulogu u prvom filmu o Bridžit Džouns, Rene Zelveger je radila kao praksa u londonskoj izdavačkoj kući.

Kako je kasnije priznala na Filmskom festivalu u Kanu, njene kolege su mislile da je ona (nova koleginica) čudna jer ima uramljenu sliku Džima Kerija na stolu, a tek nekoliko mjeseci kasnije saznala ko je ona zaista.

Međutim, u decembru 2000. godini, predstavnici obje zvijezde za javnost su potvrdili da su Rene i Džim raskinuli.

"Od prije nekoliko nedelja, Džim Keri i Rene Zelveger više nisu u vezi"

Ipak, ako nisu zajedno, uvek su pričali da su jedno drugom dragi.

"Ona mi je definitivno bila posebna, veoma posebna, mislim da je divna", rekao je svojevremeno Džim Keri.

U svojim memoarima, Džim Keri je napisao da je glumica bila njegova "posljednja velika ljubav".

Izvor: Glossy/ MONDO

