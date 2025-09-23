Džim Keri umalo poginuo na snimanju filma "Trumanov šou": Mahao da mu pomognu, oni mislili da glumi (Video)

Džim Keri je otkrio da je jedva uspio da se spasi tokom snimanja scene pri kraju filma

Film "Trumanov šou" reditelja Pitera Vira, osvojio je gledaoce širom svijeta. U njemu smo gledali Trumana, muškarca koji je od kolijevke pred kamerama svojevrsnog rijalitija. Grad u kojem živi, supruga, prijatelji, komšije - sve je lažno, što sam slučajno otkriva i pokušava da se pobjegne.

Trumana je maestralno odigrao Džim Keri, glumac koji je otkrio da je na snimanju jedne scene završio na dnu bazena i zamalo stradao. U pitanju je scena u kojoj pokušava da pobjegne iz "grada" i kreće brodom ka izlazu. Reditelj naređuje da se "pusti" oluja zbog čega su talasi nemilosrdno udarali u njegov brod, a on završio u vodi.

Ronioci davljenje shvatili kao glumu

"Nosio sam vunenu odjeću - veliki vuneni džemper, vunene pantalone i cipele. Imali su mlazne motore koji su duvali po meni i ogromne mašine za talase koji su stvarali olujne udare".

Opterećen mokrom vunom, počeo je da tone i diže ruku kao signal za pomoć, ali su ronioci to shvatili kao glumu, rekao je Keri za Vanity Fair.

"Nisam mogao da dođem do vazduha - davio sam se. Bio sam pod vodom na dnu bazena".

Pogledajte ovu scenu:

Sa posljednjim dahom i "posljednjim nagovještajem svijesti" nekako je uspio, kako je rekao, da dopliva do zida na kojem je bila naslikana granica Trumanovog svijeta. Držeći se ivicu, čekao je da se oluja zaustavi, a kad su ga napokon primijetili, ekipa je pojurila prema njemu.

