Prekinuto snimanje novog "Spajdermena": Tom Holand doživio nesreću na setu

Glumac Tom Holand zadobio je povredu glave i potres mozga na snimanju kaskaderske scene u nastavku filma "Spajdermen"
Filmski "Spajdermen", glumac Tom Holand, hitno je prebačen u bolnicu nakon neuspjelog kaskaderskog poduhvata u nastavku serijala.
Holand je, prema pisanju "Dejli Mejla" hitno prebačen u bolnicu nakon što je kaskaderska scena pošla u zlu zbog čega je obustavljeno snimanje blokbastera od 150 miliona dolara.
Holand (29) je povrijedio glavu nakon pada na setu u studiju u Velikoj Britaniji, i prebačen je u bolnicu gdje mu je dijagnostikovan potres mozga. Veruje se da će snimanje filma "Spajdermen" biti obustavljeno nekoliko nedjelja, dok se ne oporavi.
Britanski mediji su ovim povodom dobili i informacije od Hitne pomoći koja je dobila poziv na set studija.
"Pozvani smo u petak u 10:30 zbog pacijenta koji je zadobio povredu. Ambulantna kola su poslata na lice mjesta, a pacijent je prevezen u bolnicu na dalju njegu".Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images
Glumčev otac Dominik Holand, izjavio je medijima da će njegov sin neko vrijeme biti odsutan na snimanja, nakon čega je Holand viđen na jednoj humanitarnoj večeri sa vjerenicom i koleginicom Zendejom, ali je ranije napustio događaj jer se nije ojećao dobro.
