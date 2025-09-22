logo
Prekinuto snimanje novog "Spajdermena": Tom Holand doživio nesreću na setu

Glumac Tom Holand zadobio je povredu glave i potres mozga na snimanju kaskaderske scene u nastavku filma "Spajdermen"

Tom Holand doživio nesreću na snimanju Spajdermena Izvor: YouTube/IMDB

Filmski "Spajdermen", glumac Tom Holand, hitno je prebačen u bolnicu nakon neuspjelog kaskaderskog poduhvata u nastavku serijala.

Holand je, prema pisanju "Dejli Mejla" hitno prebačen u bolnicu nakon što je kaskaderska scena pošla u zlu zbog čega je obustavljeno snimanje blokbastera od 150 miliona dolara.

Holand (29) je povrijedio glavu nakon pada na setu u studiju u Velikoj Britaniji, i prebačen je u bolnicu gdje mu je dijagnostikovan potres mozga. Veruje se da će snimanje filma "Spajdermen" biti obustavljeno nekoliko nedjelja, dok se ne oporavi.

Britanski mediji su ovim povodom dobili i informacije od Hitne pomoći koja je dobila poziv na set studija.

"Pozvani smo u petak u 10:30 zbog pacijenta koji je zadobio povredu. Ambulantna kola su poslata na lice mjesta, a pacijent je prevezen u bolnicu na dalju njegu".

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images

Glumčev otac Dominik Holand, izjavio je medijima da će njegov sin neko vrijeme biti odsutan na snimanja, nakon čega je Holand viđen na jednoj humanitarnoj večeri sa vjerenicom i koleginicom Zendejom, ali je ranije napustio događaj jer se nije ojećao dobro.

(MONDO)

