Iz "Odiseje" Kristofera Nolana u helanke i na tenk: Snima se novi Spajdermen, isplivale prve slike Toma Holanda

Autor mondo.ba
Film "Spajdermen: Novi početak" počeo je sa snimanjem u Škotskoj, a u glavnoj ulozi čuvenog superjunaka ponovo se našao Tom Holand.

Film Spajdermen Novi početak Izvor: YouTube/SonyPicturesEntertainment

Glavni glumac franšize o Spajdermenu, Tom Holand izazvao je oduševljenje među fanovima dok je tokom vikenda snimao nove akcione scene za film "Spajdermen: Novi početak" u centru Glazgova, čije su ulice za potrebe produkcije preuređene da izgledaju kao američki grad.

Očekuje se da će ekipa ostati u Škotskoj najmanje dvije nedelje, što je izazvalo djelimične obustave saobraćaja i upozorenja o mogućim poremećajima u centru grada.

Holand je viđen u kostimu Spajdermena dok je snimao napetu akciju na tenku, u pratnji kamermana i kaskadera.  Nakon snimanja, glumac je prišao grupi od oko 100 okupljenih obožavalaca i razgovarao sa njima.

Ovo je drugi put zaredom da Holand snima film u Škotskoj, navodi cdm.me. 

Prije samo nekoliko nedelja viđen je na lokacijama u Invernesu i Moraju tokom snimanja epske drame "Odiseja" u režiji Kristofera Nolana.

THE ODYSSEY TRAILER 2026: Christopher Nolan, Tom Holland & Robert Pattinson Breakdown
Izvor: YouTube

(Informer, MONDO)

Tagovi

film

