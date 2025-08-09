Iz "Odiseje" Kristofera Nolana u helanke i na tenk: Snima se novi Spajdermen, isplivale prve slike Toma Holanda

Film "Spajdermen: Novi početak" počeo je sa snimanjem u Škotskoj, a u glavnoj ulozi čuvenog superjunaka ponovo se našao Tom Holand.

Glavni glumac franšize o Spajdermenu, Tom Holand izazvao je oduševljenje među fanovima dok je tokom vikenda snimao nove akcione scene za film "Spajdermen: Novi početak" u centru Glazgova, čije su ulice za potrebe produkcije preuređene da izgledaju kao američki grad.

Očekuje se da će ekipa ostati u Škotskoj najmanje dvije nedelje, što je izazvalo djelimične obustave saobraćaja i upozorenja o mogućim poremećajima u centru grada.

Most aura I’ve ever seen on a Spider-Man set, he’s the goatpic.twitter.com/lqRs6X053b — Spiderman (@SpidermanCold)August 5, 2025

Holand je viđen u kostimu Spajdermena dok je snimao napetu akciju na tenku, u pratnji kamermana i kaskadera. Nakon snimanja, glumac je prišao grupi od oko 100 okupljenih obožavalaca i razgovarao sa njima.

Ovo je drugi put zaredom da Holand snima film u Škotskoj, navodi cdm.me.

Prije samo nekoliko nedelja viđen je na lokacijama u Invernesu i Moraju tokom snimanja epske drame "Odiseja" u režiji Kristofera Nolana.

