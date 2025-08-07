logo
Stiven Sigal zaigraće u novom filmu: Sve će se snimati u Beogradu, procurile informacije

Autor Marina Cvetković
0

Stiven Sigal se vraća na filmski set u akcionom trileru „Red zmaja“, u režiji Vjekoslava Katušina. Film je snimljen u Beogradu i okuplja legende akcionog žanra.

Stiven Sigal u novom akcionom filmu Red zmaja Izvor: YouZube/ClangersTV/Printscreen

Legendarni holivudski glumac i majstor borilačkih vještina Stiven Sigal (73) vraća se na veliko platno nakon skoro šestogodišnje pauze - u novom akcionom filmu "Red zmaja", u režiji višestruko nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina, navodi Index.hr.

Snimanje će početi u septembru 2025. godine i odvijaće se na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Projekat obećava povratak u "zlatno doba akcije" 80-ih i 90-ih, sa impresivnom međunarodnom glumačkom postavom.

Prisjetimo se Sigalove posjete Beogradu prilikom koje je dobio mač i titulu "Zlatni vitez - Stefan Despot":

"Stiven Sigal ne može da stane"

Režiser Katušin ne krije svoje oduševljenje radom sa legendom akcionih filmova:

"Volim da se šalim da sam ga skoro izvukao iz penzije. Vjerujem da takva glumačka legenda, poput Stivena Sigala, ne može da stane. Velika je čast i izazov za mene da radim sa takvim umjetnikom. Radujem se svakom kadru koji ćemo snimiti", rekao je Katušin.

Zvjezdana postava

Pored Sigala, film okuplja i druge ikone akcionog žanra:

Ron Smurenburg - holandski majstor borilačkih vještina poznat po svojoj spektakularnoj borbi u filmu Džekija Čena "Ko sam ja?"

Mišel Kisi - nezaboravni Tong Po iz filma "Kikbokser", u kojem je glumio pored Žan-Kloda Van Dama.

Majkl Pare - američki glumac sa bogatom filmografijom, kao i Dženi Paris i Alona Herta – zvijezde Katušinovog prethodnog filma "Pogrešna smrt 2: Krvne loze". 

Tagovi

Stiven Sigal film

