Žene likovale zbog razvoda najboljeg frajera i 24 godine starije "matorke": A sad muk nakon snimka sa "novom" djevojkom

Autor Jelena Sitarica
0

Mjesecima unazad se šuškalo da su Sem i Aron Tejlor-Džonson stavili tačku na svoju ljubav. Nažalost, na mrežama su uglavnom bile žene te koje su Sem ostavljale grozne komentare, a nakon što se Aron konačno pojavio sa partnerkom, reakcije su utihnule

Da li Aron Tejlor Džonson ima novu devojku ili je i dalje sa 24 godine starijom? Izvor: Nasser/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prije samo par mjeseci, neko je započeo glasine da Sem i Aron Tejlor Džonson nisu više zajedno, i internet je bukvalno poludio. Nakon što su krenula šuškanja i da bi mladi glumac mogao biti novi Džejms Bond, kritike na račun njegove 24 godine starije supruge samo su se pojačavale, jer, znate i sami - ženama se rijetko kada prašta ako slučajno imaju mlađeg frajera, dok druga pravila važe kada je riječ o muškarcima. 

Kako se par jedno vrijeme nije pojavljivao u javnosti, mnogi su praktično proglasili Džonsona slobodnim, iako nije bilo nikakvih čvrstih dokaza da je do kraha ljubavi zapravo došlo. 

"Aron Tejlor-Džonson je viđen bez vjenčanog prstena i bukvalno je cijeli svijet navijao da se ovo desi“, glasi jedan od komentara na društvenoj mreži X.

Izvor: pritnscreen/tiktok/averssssssssssss

Međutim, nakon što se priča o razlazu para "krčkala" par mjeseci, pojavili su se navodi i da glumac već ima novu djevojku, a sada se konačno i pojavio u javnosti sa njom.

Pogledajte:

Naravno, jasno je odmah da je "nova" djevojka niko drugi do njegova supruga Sem, a snimak sa jednog događaja definitivno je zapušio usta svima koji su navijali za kraj njihovog braka. 

Aron je sve vrijeme držao suprugu za ruku, jasno pokazujući da je njihova ljubav jača od svih glasina, kao i da njegovo srce pripada samo Sem. 

Pogledajte još njihovih fotografija:

Ljubav na prvi pogled

Podsjetimo, Aron i Sem su se upoznali na snimanju biografskog filma Džona Lenona iz 2009, "Nowhere Boy", kada je ona imala 42, a glumac 18. godina.

"Odmah sam znao da sam pronašao svoju srodnu dušu. Znao sam da želim da provedem ostatak svog života sa njom", rekao je Aron jednom prilikom.

Njih dvoje su su 12 godina u braku i imaju dvoje djece, Vajldu (13) i Romi (12). Sem takođe ima dvije kćerke iz beze sa Džejem Džoplingom, Anđeliku (27) i Džesi (18). Zanimljivo je da je Aron samo sedan godina starij od njene kćerke.

Glasine o prevari

Prošle godine su se čule prve glasine o preljubi - zgodni glumac navodno je prevario suprugu sa mlađanom koleginicom Džoi King, sa kojom se pojavljuje u hit filmu "Bullet Train" iz 2022. godine.

Bullet train
Izvor: YouTube/Scene city

Neimenovani izvori tvrde da su se Džoi i Aron zbližili u Parizu, gdje su promovisali gore pomenut film.

Da je ovo ipak prilično neutemeljena tvrdnja svedoči činjenica da je u tom trenutku u francuskoj prijestonici Aronu društvu pravila upravo njegova žena Sem. Takođe, i sama Džoi je u srećnoj vezi; ona se u martu 2022. vjerila za producenta Stivena Pijeta.

