Makoli Kalkin prije sedam godina promijenio je ime.
Poznati američki glumac, nezaboravni Kevin Mekalister iz filma "Sam u kući", odnosno Makoli Kalkin, nedavno je iznenadio fanove priznanjem da se više ne zove tako.
U razgovoru za magazin People, Kalkin je otkrio da je još 2018. godine odlučio da promijeni svoje srednje ime i izabere veoma specifično rješenje, sada se zvanično zove Makoli Makoli Kalkin Kalkin.
Kevinu iz filma "Sam u kući" obožavaoci izabrali novo ime: Glumac otkrio bizarnu istinu, evo šta mu piše u dokumentima
Sam u kući policajac
Sam u kući
Sve je počelo tokom njegovog gostovanja u emisiji The Tonight Show Džimija Falona 2018. godine. U šali, publika je imala zadatak da glasa za novo srednje ime glumca, a pobednički izbor bio je Makoli Kalkin.
Glumac tada nije oklevao i učinio promjenu zvaničnom.
"Većina glasova bila je za 'Makoli Kalkin'. Tako da je moje puno ime sada Makoli Kalkin", rekao je kroz smijeh.
"Ako me neko zaustavi na aerodromu i upita: 'Da li ste vi Makoli Kalkin?' mogu da kažem: 'Pa, to je moje srednje ime", našalio se glumac.
Zanimljivo je da su, iako zvuči nevjerovatno, neke druge opcije iz ankete bile još bizarnije, poput The MekRib is Bek ili Kiran, u čast njegovog brata, glumca Kirana Kalkina.
Makoli Kalkin je jedno od najprepoznatljivijih lica devedesetih. Ipak, njegov detinjstvo bilo je obilježeno ne samo ranim uspjehom, već i ekonomskim iskorišćavanjem od strane oca, Kita Kalkina, sa kojim nije imao kontakt više od 30 godina.
Nakon teških perioda, borbe sa zavisnošću i medijskim pritiskom, danas vodi miran život sa partnerkom, glumicom Brendom Song, i njihovo dvoje djece. Sada, pred Božić, kada se "Sam u kući" ponovo prikazuje širom svijeta, Kalkin s osmijehom osvrće na prošlost i svoju novu identitet, koji, iako zvuči kao šala, u potpunosti je stvaran.
Izvor: Glossy/ MONDO