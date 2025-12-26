logo
Kevinu iz filma "Sam u kući" obožavaoci izabrali novo ime: Glumac otkrio bizarnu istinu, evo šta mu piše u dokumentima

Izvor mondo.rs
0

Makoli Kalkin prije sedam godina promijenio je ime.

Kevinu iz filma Sam u kući obožavaoci izabrali novo ime Izvor: Youtube printscreen/ ABC CINEMA

Poznati američki glumac, nezaboravni Kevin Mekalister iz filma "Sam u kući", odnosno Makoli Kalkin, nedavno je iznenadio fanove priznanjem da se više ne zove tako.

U razgovoru za magazin People, Kalkin je otkrio da je još 2018. godine odlučio da promijeni svoje srednje ime i izabere veoma specifično rješenje, sada se zvanično zove Makoli Makoli Kalkin Kalkin.

Sve je počelo tokom njegovog gostovanja u emisiji The Tonight Show Džimija Falona 2018. godine. U šali, publika je imala zadatak da glasa za novo srednje ime glumca, a pobednički izbor bio je Makoli Kalkin.

Glumac tada nije oklevao i učinio promjenu zvaničnom.

"Većina glasova bila je za 'Makoli Kalkin'. Tako da je moje puno ime sada Makoli Kalkin", rekao je kroz smijeh.

"Ako me neko zaustavi na aerodromu i upita: 'Da li ste vi Makoli Kalkin?' mogu da kažem: 'Pa, to je moje srednje ime", našalio se glumac.

Zanimljivo je da su, iako zvuči nevjerovatno, neke druge opcije iz ankete bile još bizarnije, poput The MekRib is Bek ili Kiran, u čast njegovog brata, glumca Kirana Kalkina.

Makoli Kalkin je jedno od najprepoznatljivijih lica devedesetih. Ipak, njegov detinjstvo bilo je obilježeno ne samo ranim uspjehom, već i ekonomskim iskorišćavanjem od strane oca, Kita Kalkina, sa kojim nije imao kontakt više od 30 godina.

Nakon teških perioda, borbe sa zavisnošću i medijskim pritiskom, danas vodi miran život sa partnerkom, glumicom Brendom Song, i njihovo dvoje djece. Sada, pred Božić, kada se "Sam u kući" ponovo prikazuje širom svijeta, Kalkin s osmijehom osvrće na prošlost i svoju novu identitet, koji, iako zvuči kao šala, u potpunosti je stvaran.

Izvor: Glossy/ MONDO

