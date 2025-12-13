Poznati glumac pronađen mrtav u stanu: Pamtimo ga po ulozi zlikovca u čuvenom filmu "Pulp fiction"

Piter Grin, glumac poznat po ulogama negativaca i kriminalaca, uključujući i ulogu Zeda u ostvarenju "Pulp Fiction", preminuo je u petak u svom domu u Njujorku

Izvor: YouTube Print Screen

Grin je pronađen mrtav u svom stanu na Donjem Ist Sajdu, potvrdio je menadžer Greg Edvards. Nije otkrio uzrok smrti. Grinovu smrt je prvi objavio New York Daily News.

Glumio je lik Zeda, sadističkog silovatelja i čuvara obezbjeđenja u filmu Kventina Tarantina "Pulp Fiction" iz 1994. godine, a bio je poznat i po ulozi negativca Dorijana u filmu Džima Kerija "The Mask", takođe iz 1994. godine.

"Niko nije bolje igrao negativca od Pitera. Ali je takođe imao, znate, nježnu stranu koju većina ljudi nikada nije vidjela, i srce veliko kao zlato", rekao je Edvards u telefonskom intervjuu.

Edvards je rekao da mu je rečeno da je u stanu već više od 24 sata svirala muzika i da je to dovelo do provere zdravstvenog stanja. Edvards je rekao da je razgovarao sa Grinom ranije ove nedjelje.

Pored sporednih uloga, Grin je glumio u filmu "Clean, Shaven" iz 1993. godine u kojem je igrao čovjeka sa šizofrenijom koji je osumnjičen za ubistvo i koji se ponekad samopovrjeđuje.

Grin je rođen u Montkleru, u Nju Džerziju, 8. oktobra 1965. godine. Počeo je da glumi u svojim dvadesetim godinama dok je živeo u Njujorku, prema njegovoj biografiji na veb-sajtu IMDB.