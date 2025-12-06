Petar Benčina ima brata glumca, a malo ko zna za sestre bliznakinje: Mlađe su 12 godina i izgledaju brutalno

Poznati glumac Petar Benčina danas puni okruglu cifru - 40. jubilarni rođendan.

Izvor: TV Prva / screenshot

Petar Benčina je rođen 7. decembra 1984. u Beogradu, a već kao dijete pokazivao je zanimanje za glumu. Iako je razmišljao da bude pilot ili sportista, gluma ga je, kako sam kaže "zarazila" i promijenila život.

Malo ko bi povjerovao da on danas ulazi u petu deceniju. Iako je u braku sa koleginicom Tamarom Dragičević, sa kojom je dobio troje djece - ćerku i dva sina, privatni detalji iz života poznatog glumca manje su poznati široj javnosti.

Brat takođe glumac

Petra je domaća publika najviše zapamtila po ulozi doktora u filmu "Toma", potiče iz velike porodice. Njegov brat Igor Benčina takođe je poznat javnosti jer se bavi glumom i često se pojavljuje u serijama i filmovima.

Izvor: Instagram/printskrin

Sestre bliznakinje

Pored njih dvojice, porodica Benčina ima još dva člana – sestre bliznakinje Nadu i Anu.

Ana je trener plesa i gimnastike, a sudeći po njenim objavama na društvenim mrežama, nalazi se u izuzetnoj fizičkoj formi. Nada Benčina je završila Fakultet organizacionih nauka. Jedno vrijeme živela je u Rusiji, gde se preselila zbog tadašnjeg dečka, sadašnjeg supruga Dražena Luburića, s kojim ima sina Ivana.

Evo kako ona izgleda:

"Ja sam prvo dijete, Petar je četiri godine mlađi, a sestre bliznakinje Nada i Ana mlađe su 12 godina", rekao je jednom prilikom najstariji Benčina, Igor, koji je i sam glumac.

Dan-danas, Petar je jedan od najangažovanijih i najprepoznatljivijih glumaca mlađe generacije u Srbiji, sa ulogama u brojnim serijama i pozorišnim predstavama. Malo je poznato i to da je njihova tetka popularna glumica Branka Pujić, što znači da im je Anđela Jovanović sestra od tetke.