Zoran Đorđević je danas ispraćen na večni počinak na Novom groblju u Beogradu. Osim porodice i prijatelja, niko od kolega nije bio prisutan.

Izvor: Privatna arhiva

Glumac Zoran Đorđević preminuo je 23. novembra u 79. godini u Beogradu. Danas je ispraćen na vječni počinak na Novom groblju, u prisustvu podice i najbližih prijatelja.

Vidi opis Sahranjen glumac Zoran Đorđević: Tuga, niko od slavnih kolega nije došao na sahranu zvijezde "Boljeg života" Sahrana glumca iz Boljeg života: Porodica prima saučešća u kapeli na Novom groblju Sahrana glumca iz Boljeg života: Porodica prima saučešća u kapeli na Novom groblju Sahrana glumca iz Boljeg života: Porodica prima saučešća u kapeli na Novom groblju Sahrana glumca iz Boljeg života: Porodica prima saučešća u kapeli na Novom groblju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MONDO Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MONDO Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MONDO Br. slika: 4 4 / 4

Niko od njegovih kolega koji su ranije došli na komemoraciju, nije bio prisutan na sahrani.

Zoran je bio član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta od 1971, aktivni glumac i tokom penzionerskih dana.

Od njega su se oprostili ispred Beogradskog dramskog pozorišta.

"Završio je glumu u klasi profesora Minje Dedića na FDU i čitavu karijeru proveo je posvećen BDP-u, u kom je prvi put nastupio 1968. godine u predstavi 'Đido', u Dedićevoj režiji. Zoran Đorđević je jedan od rijetkih glumaca koji je čitav radni vijek proveo u Beogradskom dramskom pozorištu. Rodio se i odrastao na Crvenom krstu, tu je izvođena prva predstava koju je gledao i poslije koje je, kako je sam zapisao, postao 'klinac koji sanja pozorište', kao i prva profesionalna predstava u kojoj je igrao, a nastupao je i kad je penzionisan".