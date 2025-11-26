logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sahranjen glumac Zoran Đorđević: Tuga, niko od slavnih kolega nije došao na sahranu zvijezde "Boljeg života" 1

Sahranjen glumac Zoran Đorđević: Tuga, niko od slavnih kolega nije došao na sahranu zvijezde "Boljeg života"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
1

Zoran Đorđević je danas ispraćen na večni počinak na Novom groblju u Beogradu. Osim porodice i prijatelja, niko od kolega nije bio prisutan.

Sahranjen glumac Zoran Đorđević, niko od kolega nije došao Izvor: Privatna arhiva

Glumac Zoran Đorđević preminuo je 23. novembra u 79. godini u Beogradu. Danas je ispraćen na vječni počinak na Novom groblju, u prisustvu podice i najbližih prijatelja.

Niko od njegovih kolega koji su ranije došli na komemoraciju, nije bio prisutan na sahrani.

Zoran je bio član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta od 1971, aktivni glumac i tokom penzionerskih dana.

Od njega su se oprostili ispred Beogradskog dramskog pozorišta.

"Završio je glumu u klasi profesora Minje Dedića na FDU i čitavu karijeru proveo je posvećen BDP-u, u kom je prvi put nastupio 1968. godine u predstavi 'Đido', u Dedićevoj režiji. Zoran Đorđević je jedan od rijetkih glumaca koji je čitav radni vijek proveo u Beogradskom dramskom pozorištu. Rodio se i odrastao na Crvenom krstu, tu je izvođena prva predstava koju je gledao i poslije koje je, kako je sam zapisao, postao 'klinac koji sanja pozorište', kao i prva profesionalna predstava u kojoj je igrao, a nastupao je i kad je penzionisan".

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumac in memoriam

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nije Ruža

Allah mu rahmetelje!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA