Sin Roba Rajnera uhapšen zbog ubistva: Otac i majka zaklani, njega strpali iza rešetaka i odredili milionsku kauciju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Nik Rajner je nakon saslušanja prebačen u zatvor, prenose američki mediji

Sin Roba Rajnera uhapšen zbog ubistva Izvor: NBC news

Rob i Mišel Rajnerov sin Nik je uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru, uz kauciju od 4 miliona dolara.

Rob Rajner i njegova supruga Mišel Rajner su ubijeni, a njihov sin Nik je uhapšen, kako su mediji prenijeli "u vezi sa ubistvom roditelja", koji su zaklani u porodičnom domu.

32-godišnji Nik je pritvoren u zatvoru "Parker Center Jail" u centru Los Anđelesa, a kaucija mu je određena na 4 miliona dolara.

Prema dosadašnjim izvještajima, 32-godišnji Nik je u pritvoru kod Šerifovog odjeljenja okruga Los Anđeles od ponedjeljka ujutro.

Vijest da su čuveni režiser i glumac Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu u nedjelju, šokirala je javnost.

Velikan Holivuda koji se proslavio filmovima "The Princess Bride," "When Harry Met Sally...," "Stand By Me," "This is Spinal Tap," "A Few Good Men" i mnogim drugim pronađen je u stravičnom stanju sa suprugom, a prema navodima policije i izvora, oni su ubijeni tako što su izbodeni nožem.

Tagovi

ubistvo glumac

