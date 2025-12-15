Zbog ubistva Radenka Bašića: Railić osuđen na 29, Miljatović na 34 godine zatvora

Sud BiH osudio je Dalibora Railića na 29 godina i Aleksandra Miljanovića na 34 godine zatvora zbog ubistva načelnika sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.

Izvor: MUP RS

Railić je označen kao nalogodavac, a Miljatović kao direktan izvršilac ubistva. Osim za ovaj zločin, Railić je proglašen krivim i za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za pranje novca.

Tužilaštvo je ranije, u završnoj riječi, za obojicu tražilo doživotne kazne zatvora.

Radenko Bašić je ubijen u 21. marta 2022. godine u 6.50 sati kada je iz svog stana u prijedorskom naselju Pećani, pješke krenuo na posao. Ubica mu je iz pištolja ispalio jedan metak u potiljak.

Za pomaganje u ubistvu Bašića optužen je i Igor Repajić, protiv koga je postupak razdvojen.

Prema navodima optužnice, Railić je tokom 2021. godine organizovao grupu, kojoj su pristupili Miljatović i Repajić, s ciljem povezivanja, dogovoranja i izvršenja ubistva Radenka Bašića, zbog otežavanja obavljanja kriminalnih aktivnosti Railića u vezi sa preprodajom droge u Prijedoru i šire, za šta je Railić okrivio upravo Bašića.

Railić je, preko Repajića, upoznao Miljatovića u decembru 2021. godine i tražio od njega da ubije Bašića za iznos od 50.000 evra.

"Miljatović je to prihvatio i za izvršenje dogovorenog preuzeo je kaparu od 5.000 evra. Nakon toga Miljatović je od početka januara prikupljao informacija o životnim navikama i kretanjima Bašića, tako što ga je uhodio i snimao kamerom. Kameru je kasnije predao Repajiću", navodi se u optužnici.

Pojašnjava se da se Miljatović 21. marta, u jutarnjim satima, dovezao u Prijedor automobilom "opel astra" karavan, plave boje, koju mu je dao Repajić.

"Na putu ka radnom mjestu Miljatović je pratio i prišao iza leđa Bašiću, kod pješačkog mosta preko kanala koji spaja blok zgrada C i G u naselju Pećani, i iz neposredne blizine s namjerom lišenja života iz pištolja "Crvena zastava", kalibra 7,65 mm, koji je držao u PVC kesi koja služila za zadržavanje čaure, ispalio jedan metak u potiljak Bašića, od čega je na licu mjesta preminuo", ističe se u optužnici.

Miljatović je potom "astrom" pobjegao u Gradišku, a onda nazvao Repajića, traživši da dođe po njega u Gradišku. Repajić je to i učinio i odvezao ga u Banjaluku.

"Radi skrivanja tragova Repajić je nakon roga odvezao "astru", koja je korištena u pripremi ubistva, na otpad gdje je vozilo rastavljeno i prodato u dijelovima", piše u optužnici.

Optužnica je podijeljena u 14 tačaka, a ostale se odnose na organizovani kriminal i trgovinu drogom.

(Mondo)