Završeno svjedočenje optuženih u slučaju ubistva načelnika Bašića, presuda očekuje do sredine decembra

Autor Nikolina Damjanić Izvor atv
0

Glavni pretres u Sudu BiH na suđenju za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića danas je završen svjedočenjem optuženih Dalibora Railića i Aleksandra Miljatovića.

Pećani - ubistvo načelnika kriminalističke polcije Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Sud je zakazao izvođenje završnih riječi za narednu sedmicu, a očekuje se da će presuda biti izrečena do sredine decembra, kada optuženima ističe mjera pritvora.

Railić i Miljatović, optuženi kao nalogodavac i direktni izvršilac ubistva, pred sudom su negirali umiješanost u zločin. Miljatović je posebno negirao iskaz dat tokom istrage u kojem je priznao ubistvo, tvrdeći da je izjavu potpisao pod prisilom policije. On je ustvrdio da nema nikakve veze sa likvidacijom i da ga Railić nije angažovao za ubistvo Bašića, piše ATV.

Za pomaganje u ubistvu optužen je i Igor Repajić, koji se danas nije pojavio pred sudom, pa je postupak protiv njega razdvojen.

Ranije su postupci razdvojeni protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića. U optuženičkoj klupi ostaju Mirjana Vujović i Željko Simić iz Bileće, te Goran Gvozden iz Gradiške, koji su zajedno s Railićem optuženi za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom narkoticima. Svi osim Gredelja koristili su aplikaciju "Sky ecc".

Radenko Bašić suđenje presuda

