Godinama tvrdili da je rođena kao muškarac: Sud proglasio 10 ljudi krivim za sajber maltretiranje Brižit Makron

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Deset osoba proglašeno je krivim za širenje lažnih tvrdnji na internetu o polu i seksualnosti prve dame Francuske Brižit Makron.

Sud proglasio 10 ljudi krivim za sajber maltretiranje Brižit Makron Izvor: Profimedia, SplashNews.com Splash Profimedia

Pariski sud je u ponedeljak proglasio 10 osoba krivima za sajber nasilje prve dame Francuske Brižit Makron širenjem lažnih tvrdnji na internetu o njenom polu i seksualnosti, uključujući navode da je rođena kao muškarac.

Sud ih je proglasio krivim za digitalno nasilje, odnosno onlajn maltretiranje prve dame Francuske, izrekavši im kazne u rasponu od obavezne obuke o sajber nasilju do uslovnih zatvorskih kazni u trajanju od osam mjeseci.

Sud je, prenosi "Mond", naveo da su optuženi objavljivali "posebno ponižavajuće, uvredljive i zlonamerne" komentare, zasnovane na lažnim tvrdnjama o navodnom transrodnom identitetu i navodnoj povezanosti sa pedofilijom.

Optuženi - osam muškaraca i dvije žene, uzrasta od 41 do 60 godina, teretili su se za objavljivanje "brojnih zlonamernih komentara" u kojima se lažno tvrdilo da je supruga predsjednika Francuske Emanuela Makrona rođena kao muškarac, uz insinuacije da starosna razlika od 24 godine između njih dvoje ima veze sa pedofilijom, piše AP.

U galeriji pogledajte fotografije Brižit Makron:

Brižit Makron nije prisustvovala dvodnevnom suđenju u oktobru.

Njena kćerka Tipen Ozijer svjedočila je, kako je navela, "pogoršanju" života majke otkako je sajber-nasilje postalo intenzivnije.

Ne može da ignoriše užasne stvari koje se o njoj govore - rekla je Ozijer sudu, dodajući da je uticaj proširen i na cijelu porodicu.

Neki od optuženih su tvrdili da su njihovi komentari bili humoristični ili satirični i da nisu razumjeli zašto se protiv njih vodi postupak.

Ovaj slučaj je uslijedio nakon višegodišnjih teorija zavjere koje lažno tvrde da je Brižit Makron rođena kao Žan-Mišel Tronjo, što je zapravo ime njenog brata.

Makronovi su, takođe, podnijeli tužbu za klevetu u SAD protiv influenserke Kendis Ovens.

(Blic/MONDO)

