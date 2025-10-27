Desetoro ljudi na sudu zbog bizarnih tvrdnji o prvoj dami Francuske

Deset osoba pojavilo se u ponedjeljak pred sudom u Parizu zbog optužbi da su uznemiravali suprugu francuskog predsjednika Emanuela Makrona, Brižit Makron, šireći zlonamjerne glasine da je zapravo – muškarac.

Izvor: Telmo Pinto / Zuma Press / Profimedia

Osmorica muškaraca i dvije žene optuženi su za seksističko sajber-uznemiravanje, jer su, prema navodima francuskog tužilaštva, igrali ključnu ulogu u širenju tvrdnji na internetu o rodnom identitetu i seksualnosti francuske prve dame, piše NYPost.

Optuženi su takođe napadali i razliku od 24 godine između Makrona i njegove supruge, nazivajući je "pedofilom".

Ako budu proglašeni krivima, prijeti im do dvije godine zatvora. Među optuženima su jedan samoproglašeni duhovni medijum, jedan marketinški stručnjak, izabrani zvaničnik, učitelj i informatičar.

Izvor: Justin PICAUD / Sipa Press / Profimedia

Dvodnevno suđenje dolazi nakon što su Makronovi u julu tužili konzervativnu influenserku Kendis Ovens zbog klevete, pošto je počela da širi sumnje u vezi s biološkim polom 72-godišnje prve dame.

Ovens je američka konzervativna komentatorka i influenserka, čiji Jutjub kanal prati više od četiri i po miliona ljudi. Dugo je bila potpredsjednica organizacije Turning Point USA, koju je osnovao njen blizak saradnik Čarli Kirk, i zajedno su često nastupali na političkim skupovima i podkastima u okviru američkog desnog pokreta.

Ovens je u julu izazvala međunarodni skandal kada je počela javno da dovodi u pitanje polni identitet francuske prve dame Brižit Makron, tvrdeći bez dokaza da je rođena kao muškarac po imenu Žan-Mišel Trogne. Zbog tih izjava, Emanuel i Brižit Makron podnijeli su tužbu za klevetu protiv nje, tražeći značajnu novčanu odštetu i zahtijevajući da prestane sa širenjem lažnih tvrdnji na društvenim mrežama.

Makronovi su se već duže vrijeme suočavali s teorijama zavjere prema kojima je Brižit zapravo rođena kao muškarac po imenu Žan-Mišel Trogne, što je, u stvarnosti, ime njenog brata.

Brižit i njen brat su prošle godine dobili tužbu za klevetu protiv dvije žene koje su širile te tvrdnje na internetu.

Međutim, apelacioni sud u Parizu poništio je tu presudu u julu, a Brižit i njen brat su uložili žalbu.

Francuski predsjednički par, koji je u braku od 2007. godine, upoznao se u srednjoj školi u kojoj je on bio učenik, a ona nastavnica.