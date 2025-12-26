Traktori u centru Grčke: Farmeri nastavljaju proteste

Poljoprivrednici koji protestuju zbog kašnjenja u subvencijama EU i drugih žalbi nastavili su danas blokade širom Grčke, sa više hiljada traktora na glavnim autoputevima dok razmatraju eskalaciju akcija, piše "Katimerini".

Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Grupe poljoprivrednika saopštile su da nisu dobile konkretne garancije od konzervativne vlade da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.

Na autoputu E65 u centralnoj Grčkoj, poljoprivrednici su rekli da je oko 3.000 traktora postavljeno duž rute, iako saobraćaj nije potpuno prekinut. Jedna ili dvije trake su ostale otvorene na nacionalnim autoputevima, što je omogućilo da se praznična putovanja uglavnom nesmetano nastave.

"Ne blokiramo saobraćaj", rekli su predstavnici farmera, dodajući da su vozila normalno prolazila tokom prazničnog perioda.

Poljoprivrednici su praznike proveli na blokadama puteva, paleći vatre i organizujući improvizovane božićne obroke sa svojim porodicama kako bi istakli svoju odlučnost.

Ključni sastanak zakazan je sutra u podne na raskrsnici Nikeja, u blizini centralnog grada Larise, koji su poljoprivrednici opisali kao preteču nacionalne skupštine koja se očekuje do nedjelje. Okupljanje se smatra ključnim za odlučivanje da li će se protesti intenzivirati i kako.

Vlada je saopštila da je od 27 zahtjeva poljoprivrednika, 16 riješeno, četiri su u razmtaranju preispitivanju, a sedam ne može biti ispunjeno. Međutim, poljoprivrednici insistiraju da im trebaju jasni odgovori i smislen dijalog.

Na naplatnoj stanici Malgara u blizini Soluna, na sjeveru Grčke, gdje je planiran još jedan sastanak, naplatne rampe su ostale otvorene, a saobraćaj se odvijao bez problema. Saobraćaj tokom praznika bio je manji nego obično, jer je većina putnika već otišla ranije tokom sedmice, a očekuje se da će povratak biti bez prekida.

Farmeri su rekli da planovi za naredne dane ostaju nepromijenjeni. Dok su neki predložili povratak snažnijim blokadama od ponedjeljka, vođe protesta su rekle da nijedna odluka nije konačna i da će zavisiti od ishoda nacionalnog sastanka.