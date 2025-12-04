logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stravične poplave pogodile Grčku: Potop se tek očekuje, stižu grmljavinske oluje

Stravične poplave pogodile Grčku: Potop se tek očekuje, stižu grmljavinske oluje

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Velike poplave pogodile su Grčku.

poplave u grčkoj Izvor: Profimedia

Veći dio Grčke našao se na udaru veoma obilnih padavina. Jaka kiša praćena je i pljuskovima sa grmljavinom zbog čega je odložena i utakmice Evrolige u Atini između Olimpijakosa i Fenerbahčea.

Na mnogim lokacijama ima i oluja. Najkritičnija situacija je u oblasti Egejskog mora, gdje je već došlo do velikih poplava.

Bujice su nosile sve pred sobom, a sa automobilma su se poigravale poput igračaka. Ono što posebno zabrinjava je to što sutra slijedi formiranje novog ciklona, koji će tek donijeti nezapamćene kiše i snažne oluje sa grmljavinom.

Najobilnije padavine očekuju se u oblasti Egejskog mora i na sjeveru Grčke. Očekuje se da padne novih 100 do 200 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 300 i više, što su količine koje u prosjeku padnu i za pola godine.

Ovim predjelima prijetiće nove poplave i bujice, zbog čega postoji i potencijalna opasnost od velike materijalne štete, a oluje i padavine biće potencijalno opasne i po ljudske živote. Obilne padavine i jake oluje očekuju se i na širem području Soluna, uz opasnost od poplava i bujica.

Veoma loše vrijeme potrajaće sve do kraja sedmice, a na višim planinama padaće snijeg. Olujno nevrijeme i obilne padavine proširiće se i na zapad i jug Turske, a jednim dijelom veoma obilne kiše zahvatiće i jug i jugoistok Makedonije i jugozapad Bugarske.

(Telegraf)

Pročitajte i ovo

Tagovi

Grčka poplave

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ