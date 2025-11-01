logo
Porodična osveta odnijela živote: Dvoje mrtvih i najmanje 10 povrijeđenih u masovnoj pucnjavi na Kritu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Muškarac i žena su ubijeni, a najmanje 10 ljudi je povrijeđeno u pucnjavi u selu na grčkom ostrvu Krit u slučaju porodične osvete, rekao je policijski zvaničnik.

Porodična osveta odnijela živote: Dvoje mrtvih i najmanje 10 povrijeđenih u masovnoj pucnjavi na Kritu Izvor: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

Nema informacija o napadaču koji je pucao u selu Voricija.

Drugi policijski zvaničnik rekao je da je napad uslijedio nakon eksplozije bombe u petak uveče na gradilištu.

Krit ima istoriju nasilnih osveta među porodicama zbog povrede časti i navodnih uvreda.

Najviši grčki policijski zvaničnici, uključujući šefa policijskih snaga i šefa jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala, krenuli su na Krit nakon pucnjave.

