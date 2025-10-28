Incident u ugostiteljskom objektu: Jedan pucao iz puške, drugi ga fizički napao

Dvije osobe uhapšene su u Gacku, od kojih se jedna sumnjiči da je pucala iz puške u ugostiteljskom objektu.

Izvor: Ilustracija/Wikimedia Commons

Policijskoj stanici Gacko noćas je prijavljeno da je u jednom ugostiteljskom objektu upotrijeljeno vatreno oružje, a na licu mjesta policija je zatekla M. I. sa puškom i odmah ga uhapsila.

Uhapšen je i S. O. zbog sumnje da je fizički napao M. I. čime je počinilo krivično djelo tjelesna povreda, saoppštila je Policijska uprava Trebinje.

M. I. osumnjičen je za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.