Incident u ugostiteljskom objektu: Jedan pucao iz puške, drugi ga fizički napao

Incident u ugostiteljskom objektu: Jedan pucao iz puške, drugi ga fizički napao

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Dvije osobe uhapšene su u Gacku, od kojih se jedna sumnjiči da je pucala iz puške u ugostiteljskom objektu.

Hapšenja u Gacku: Privedeni zbog pucnjave i tjelesne povrede Izvor: Ilustracija/Wikimedia Commons

Policijskoj stanici Gacko noćas je prijavljeno da je u jednom ugostiteljskom objektu upotrijeljeno vatreno oružje, a na licu mjesta policija je zatekla M. I. sa puškom i odmah ga uhapsila.

Uhapšen je i S. O. zbog sumnje da je fizički napao M. I. čime je počinilo krivično djelo tjelesna povreda, saoppštila je Policijska uprava Trebinje.

M. I. osumnjičen je za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

