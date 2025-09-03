U nesreći kod Gacka povrijeđene dvije osobe: Jedna će zbog povreda biti prebačena u Banjaluku ili Podgoricu

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi u Gacku i smještene su u trebinjsku Bolnicu, rečeno je u Policijskoj upravi Trebinje.

Izvor: MUP RS

Iz Bolnice u Trebinju je rečeno da je jedna osoba zadobila je povrede glave i biće prevezena u kliničke centre u Banjaluci ili Podgorici.

Ova osoba trenutno se nalazi na intezivnoj njezi.

Druga osoba je stabilno i nalazi se na Odjeljenju hirurgije.

Saobraćajna nezgoda, u kojoj je čestvovalo vozilo "pasat", dogodila se u Ulici solunskih boraca oko 3.00 časa jutros.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Gacko.

(Srna)