logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saobraćajna nesreća na putu Foča-Gacko, stradao vozač

Saobraćajna nesreća na putu Foča-Gacko, stradao vozač

Autor Nikolina Damjanić
0

Vozač kamiona smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Foča-Gacko u mjestu Popov Most, saopšteno je iz Policijske uprave Foča.

19.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 11.00 časova zbog čega je na ovoj dionici puta na snazi obustava saobraćaja.

O događaju je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, dok će uviđaj na licu mjesta izvršiti policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Foča.

Prema fotografijama sa lica mjesta, kamion se na navednoj dionici puta prevrnuo.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Foča

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ