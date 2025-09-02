Saobraćajna nesreća na putu Foča-Gacko, stradao vozač

Vozač kamiona smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Foča-Gacko u mjestu Popov Most, saopšteno je iz Policijske uprave Foča.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 11.00 časova zbog čega je na ovoj dionici puta na snazi obustava saobraćaja.

O događaju je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, dok će uviđaj na licu mjesta izvršiti policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Foča.

Prema fotografijama sa lica mjesta, kamion se na navednoj dionici puta prevrnuo.

