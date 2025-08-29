Dejan Davidovac učestvovao u saobraćajnom udesu: Hitno se oglasio klub zbog srpskog košarkaša

Dejan Davidovac doživio je saobraćajnu nezgodu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac (30) učestvovao je u saobraćajnoj nezgodi. Srpski košarkaš nije povrijeđen, a kako su iz kluba naveli Davidovac je dan nakon nemilog događaja bio na treningu.

"Naš igrač Dejan Davidovac jeste imao sabraćajni udes koji nije on izazvao, to se dogodilo juče, apsolutno nema nikakve povrede trenirao je danas, i bio na zajednickom ručku igrača i rukovodstva kluba", navedeno je iz Crvene zvezde povodom udesa.

Prema tvrdnjama, čitava situacija dogodila se kad je vozač auta marke "Nisan" D. B. (52) naletio na reprezentativca Srbije. Takođe se navodi i da je vozač tog auta bio je pod dejstvom alkohola.

Nakon kluba oglasio se i Košarkaški Savez Srbije: "Reprezentativac Srbije Dejan Davidovac doživio je saobraćajnu nezgodu u četvrtak koju nije izazvao. Dejan, srećom, nije povrijeđen i osjeća se dobro", navedeno je.