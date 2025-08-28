Dao trojku preko Dončića, pa se rastao sa reprezentacijom Srbije: Dejan Davidovac se vratio u Crvenu zvezdu

Iskusni krilni košarkaš ponovo je među crveno-bijelima.

Reprezentativac Srbije Dejan Davidovac (30) nije odabran u konačni tim za Eurobasket, pa se pridružio ovog četvrtka ekipi Zvezde na početku priprema za novu sezonu.

Odazvao se treneru Janisu Sferopulosu i došao na trening u "Pioniru", gdje se pozdravio sa dosadašnjim saigračima i novajlijama crveno-bijelih.

"Danas mi je prvi trening, drago mi je da sam se vratio u ekipu. Prvi utisci su mi pozitivni, nadam se da će tako biti i ubuduće. Svi zajedno u nove pobjede", kazao je on u opremi Zvezde.

Pogledajte kako se Davidovac upoznao sa novim saigračima, nakon što je do prošle nedjelje igrao za Srbiju i na oproštaju protiv Slovenije ubacio trojku preko Luke Dončića, pa se pozdravio sa Slovencem uz osmijeh.