logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dao trojku preko Dončića, pa se rastao sa reprezentacijom Srbije: Dejan Davidovac se vratio u Crvenu zvezdu

Dao trojku preko Dončića, pa se rastao sa reprezentacijom Srbije: Dejan Davidovac se vratio u Crvenu zvezdu

Autor Dragan Šutvić
0

Iskusni krilni košarkaš ponovo je među crveno-bijelima.

Dejan Davidovac se priključio pripremama Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije Dejan Davidovac (30) nije odabran u konačni tim za Eurobasket, pa se pridružio ovog četvrtka ekipi Zvezde na početku priprema za novu sezonu.

Odazvao se treneru Janisu Sferopulosu i došao na trening u "Pioniru", gdje se pozdravio sa dosadašnjim saigračima i novajlijama crveno-bijelih.

"Danas mi je prvi trening, drago mi je da sam se vratio u ekipu. Prvi utisci su mi pozitivni, nadam se da će tako biti i ubuduće. Svi zajedno u nove pobjede", kazao je on u opremi Zvezde.

Pogledajte kako se Davidovac upoznao sa novim saigračima, nakon što je do prošle nedjelje igrao za Srbiju i na oproštaju protiv Slovenije ubacio trojku preko Luke Dončića, pa se pozdravio sa Slovencem uz osmijeh.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Dejan Davidovac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC