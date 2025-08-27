"Legenda, ne mogu da izgovorim njegovo ime": Grejema pitali za Teodosića, pa otkrio šta mu najteže pada

Devonte Grejem prvi put se obratio srpskoj javnosti. Njegova poruka dopašće se Delijama koji očekuju neku novu Crvenu zvezdu naredne sezone.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Košarkaši Crvene zvezde počeli su pripreme za novu sezonu, a novajlija Devonte Grejem bio je uzbuđen zbog starta sa novom ekipom. Poželio je sebi da ostane zdrav i dosljedan svom stilu igre i otkrio šta mu najteže pada po dolasku u Beograd. Ništa nije moglo da prođe bez Miloša Teodosića pošto je naslijedio njegov dres sa brojem "četiri".

"Veoma sam uzbuđen, uzbuđen sam zbog grada, zbog navijača. Pričao sa sa Kodijem. Pričao mi je kako provodi svoje vrijeme, misli da ću se dobro uklopiti", počeo je Grejem.

Priznaje da nije bila nimalo laka odluka krenuti put Evrope i biće to prvi put da igra na tlu Starog kontinenta.

"Uvijek je teška odluka odlučiti se za korak u Evropi, uzbuđen sam zbog toga i mislim da sam napravio pravu odluku. Najveća promhena je u 'džet legu', pokušaću da prilagodim svoj raspored spavanja, mislim da trener i igrači rade dobar posao, žele da se svi oshećaju komforno, treninzi su dobri".

Upitan je šta je njegov cilj za narednu sezonu.

"Moj cilj je da ostanem zdrav. To je glavna stvar, i trudim se da napredujem i budem najbolja verzija sebe."

Upoznat je da je zadužio dres sa brojem "četiri" koji je nosio novopečeni penzoiner i legenda srpske košarke Miloš Teodosić.

"Legenda. Ne mogu da izgovorim njegovo ime. Počastvovan sam, i sljedeći put ću naučiti", rekao je sa osmijehom Grejem.

Ne daje velika obećanja, želi da ostane dosljedan sebi.

"Samo da budem ono što jesam. Igranje u mom stilu, šutiranje, energija, želim da budem dobar saigrač i unaprijedim svoju igru."

Svoja očekivanja pred sezonu iznio je i Kodi Miler Mekintajer koji je jedan od retkih koji su ubijedili trenera Janisa Sferopulosa da treba da ostane još jednu sezonu.

"Prva stvar koja mi je strana, jeste da sam prvi put u karijeru u nekoj ekipi dvije godine. Drugo, kada sam došao u Zvezdu, igrao sam sa jednim timom, sada je potpuno drugačiji. Ali, to je dio svega", rekao je plej Crvene zvezde.

Ključna riječ kada god daje izjave za Amerikanca je fokus.

"Sve je isto. Svaki dan treniram, fokusiran sam na svakom treningu, fokus na svakoj utakmici, i u junu ćemo vidjeti gdje smo", rekao je Kodi.

