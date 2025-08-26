logo
Zvezdi donio titulu i Evroligu, sada je opet tu: Novi početak crveno-bijelih sa Milanom Tomićem

Autor Dragan Šutvić
0

Novi generalni menadžer Crvene zvezde Milan Tomić vratio se u klub poslije šest godina.

Milan Tomić poslije šest godina ponovo u Crvenoj zvezdi Izvor: x.com/kkcrvenazvezda

KK Crvena zvezda počela je pripreme za novu sezonu, a uz 10 novajlija na terenu i trenera Janisa Sferopulosa, na parketu je bio i novi sportski direktor Milan Tomić (52).

On je bivši trener Zvezde, sa kojom je osvojio ABA ligu 2019. godine i vratio crveno-bijele u Evroligu. Od ovog ljeta ponovo je na Malom Kalemegdanu, gdje mu je povjerena važna uloga prvog čovjeka sportskog sektora.

Tomić je nakon odlaska iz Zvezde u jesen 2019. godine radio u Peristeriju u Grčkoj u sezoni 2021/22, a potom je bio dvije godine asistent Etoreu Mesini u Armaniju. Sa te funkcije vratio se u rodni Beograd, u kojem je osamdesetih i početkom devedesetih bio plejmejker Radničkog sa Crvenog krsta.

Tomić je od 1991. godine igrao za Olimpijakos i tom klubu je posvetio čak 14 godina igračke karijere, a potom je u njemu radio i duže od decenije kao član stručnog štaba i u nekoliko mandata "vršilac dužnosti" prvog trenera.

U Beogradu se ponovo sreo sa Janisom Sferopulosom, sa kojim je sarađivao u Pireju.

