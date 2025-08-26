Crvena zvezda počela pripreme bez trojice

Košarkaši Crvene zvezde počeli pripreme u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Košarkaši Crvene zvezde odradili su prvi trening u sklopu priprema za sezonu 2025/26. Dosta novih lica u "Pioniru", ali sjajna atmosfera za koju je bio zadužen Kodi Miler-Mekintajer. Na raport Janisu Sferopulosu se nije javio Ognjen Dobrić koji je trenutno na Evropskom prvenstvu sa reprezentacijom Srbije, kao ni Dejan Davidovac koji je dobio nekoliko dana odmora nakon priprema sa "orlovima". Takođe, povrijeđeni Džol Bolomboj nije počeo pripreme.

Janis Sferopulos je poslao optimističnu poruku.

"Početak je priprema, svi smo uzbuđeni. Svi igrači su tu, osim igrača koji su sa reprezentacijom. Počinjemo da gradimo osnovu, ovaj period je veoma važan za sve nas, jer igramo zajedno. Učimo da se podredimo timu, i da što prije budemo spremni. Svi smo uzbuđeni, svi radimo snažno", rekao je Sferopulos.

Tu je bio i novi sportski direktor crveno-bijelih Milan Tomić koji je održao govor igračima, a Kodi Miler Mekintajer je imao poruku za navijače:

"Danas su počele pripreme, svi izgledaju dobro, svi su došli zdravi i vrlo sam uzbuđen zbog sezone koja slijedi", rekao je plej Zvezde u svom stilu.

Plan priprema

Ekipa će kompletne pripreme obaviti u Beogradu u dvorani "Aleksandar Nikolić". Zakazane su dvije zatvorene pripremne utakmice do polaska na Kipar 11. septembra. Prvi meč crveno-bijeli igraju 4. septembra protiv ekipe BKK Radnički (utakmica zatvorenog tipa), dok pet dana kasnije slijedi meč protiv Igokee (takođe zatvorenog tipa). Nakon toga se igraju dva vrlo jaka turnira, na Kipru i Kritu, a posljednje mečeve pred start sezone crveno-bijeli će odigrati na VTB Superkupu u Beogradu (24. i 25. septembar).

Kompletan roster: Kodi Miler Mekintajer, Uroš Plavšić, Stefan Miljenović, Ajzea Kenan, Devonte Grejem, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Hasiel Rivero, Ebuka Izundu, Lazar Stojković, Džoel Bolomboj, Džordan Nvora, Semi Odželej, Ognjen Radošić i Čima Moneke.

