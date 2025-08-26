Šok terapija i odlazak koji je pokrenuo lavinu: Crvena zvezda morala da pritisne "reset"

KK Crvena zvezda doživjela velike promjene ovog ljeta, čeka ih ogroman posao.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je kompletirala roster za narednu sezonu i tim Janisa Sferopulosa će izgledati znatno drugačije. Iako su crveno-bijeli minule sezone uspjeli da odu korak dalje i izbore plej-in Evrolige, plej-of je i dalje ostaje nedostižna stanica još od 2016. godine. Stoga su se na Malom Kalemegdanu odlučili za radikalne promjene.

Kodi Miler-Mekintajer, Ajzea Kenan, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić i Džoel Bolomboj će igrati makar još jednu sezonu u crveno-bijelom dresu. Može se reći da je to okosnica tima, ali se očekuje da se igra gradi oko najnovijih pojačanja.

Ko je sve napustio Crvenu zvezdu?

Iskusni plejmejker i nekadašnji kapiten Srbije Miloš Teodosić odlučio je da završi bogatu karijeru i nakon dvije sezone u Zvezdi okači patike o klin. Na poziciji plejmejkera ostao je još Kodi Miler Mekintajer od "stare čete", pošto je Janis Sferopulos otpisao Jaga Dos Santosa koji je trenutno u potrazi za klubom uprkos najavama i želji da ostane u Beogradu. Trio miljenika Delija - Nemanja Nedović, dugogodišnji kapiten Branko Lazić i Luka Mitrović su takođe završili svoju misiju na Malom Kalemegdanu. Još uvijek nije poznato koja će biti njihova naredna stanica i jedino se Nedović dovodio u vezu sa Makabijem i Parizom, ali za sada nije bilo konkretnijih informacija.

Prethodno se zvijezda zahvalila Majku Daumu, Džonu Braunu koji karijeru nastavlja u Australiji, dok je Rokas Gedraitis zadužio dres Tenerifa. Možda najveće razočarenje za navijače je odlazak Filipa Petruševa koji je potpisao za Dubai, a trenutno se nalazi na Eurobasketu sa reprezentacijom Srbije i jedna je od glavnih uzdanica Svetislava Pešića. Takođe, mladi Andrej Kostić svoje usavršavanje nastavlja u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će nastaviti školovanje na koledžu.

Ko će biti kapiten?

Nakon odlaska dugogodišnjeg kapitena Branka Lazića koji je rekorder po broju nastupa u dresu Zvezde i po broju osvojenih trofeja, postavlja se pitanje ko će preuuzeti njegovu lidersku ulogu. Postoje tri opcije, a to su Ognjen Dobrić, Nikola Kalinić i Dejan Davidovac. Ako uzmemo u obzir broj nastupa, izbor je Dobrić, ako pak kriterijum bude karakter, onda je to Kalinić, dok Davidovac donosi smirenost i sigurnost što je prekopotrebno u kriznim momentima. Naravno, na sve to mogu uticati dugoročni planovi iskusnih asova koji vjerovatno ne bi imali ništa protiv da završe karijeru u voljenom dresu.

Ko je došao u Crvenu zvezdu?

Crveno-bijeli su doveli zvučna pojačanja ovog ljeta, a čini se da se od Devontea Grejema i Tajsona Kartera najviše očekuje. Čima Moneke je ime koje obećava, a tu su Ebuka Izundu, Džordan Nvora, Hasijel Rivero i Semi Odželej. Vratio se Uroš Plavšić sa pozajmice, dok će Stefan Miljenović i Ognjen Radošić i Lazar Stojković pojačati bazu domaćih igrača.

Partizan u sezoni 2023/24 promenio kompletan tim

Crveno-bijeli su napravili znatne promjene u odnosu na prošlu sezonu i doveli 10 igrača, što je mnoge podsjetilo na prošlo ljeto kada je Partizan odlučio da "raspusti" čitav tim i ostavi samo Balšu Koprivicu. Utisak je da je Zvezda željela da gradi tim oko Filipa Petruševa, te da je njegov odlazak pokrenuo "revoluciju". U svakom slučaju, biće potrebno dosta vremena Janisu Sferopulosu da završi rekonstrukciju koju je započeo, a priliku da na dijelu vidimo Zvezdine novajlije imaćemo već 12. septembra kada je zakazan jak pripremni turnir na Kipru.