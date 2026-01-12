Bivši trener Partizana preuzeo Leotar: Sa crno-bijelima bio vicešampion, stigao i do F4 u SEHA ligi!

Dario Krželj novi je trener rukometaša Leotara.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Rukometni klub Leotar dobio je ovog ponedjeljka četvrtog trenera u ovoj sezoni. Takmičarsku sezonu počeo je Dragiša Koraćević, sa kojim je saradnja okončana krajem oktobra. Zamijenio ga je Aleksandar Radosavljević, koji je smijenjen u decembru, a jesenji dio sezone kraju je priveo Velibor Žarković.

U klub je sada stigao Dario Krželj, nekadašnji strateg Partizana, koji je sa crno-bijelima dva puta bio drugoplasirani u prvenstvu Srbije i ostvario plasman na finalni turnir SEHA lige.

"Poznat je i po posebnom pristupu radu s mladim igračima, koje je motivisao i tretirao više kao 'svoje klince' nego samo sportiste, naglašavajući vrijednosti rada, discipline i zajedništva. Nakon uspješnih sezona u Beogradu, karijera ga sada vodi u Leotar Trebinje, gdje će nastaviti da gradi i vodi tim ka novim uspjesima! Dobrodošao u plavobijelu porodicu!", istaknuto je iz trebinjskog premijerligaša.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Krželj će kao isključivi cilj imati opstanak u Premijer ligi BiH, do kojeg neće biti nimalo lako doći. Trebinjci dočekuju proljećnepremijerligaške utakmice kao posljednjeplasirani, sa samo 7 bodova, koliko ima i Krivaja, dok je prvi zoni ispadanja tuzlanska Sloboda, koja na 12. poziciji ima bod više.

Prvi tim u sigurnoj zoni je visočka Bosna, koja je u dosadašnjem toku sezone sakupila 9 bodova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)