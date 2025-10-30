logo
Leotar bez trenera: Koraćević podnio ostavku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trebinjski rukometaši dobiće novog šefa stručnog štaba.

Dragiša Koraćević, trener Leotara iz Trebinja Izvor: Promo/RK Leotar Trebinje

Ove sezone rukometaši Leotara u Evropi su dobili izuzetno jakog protivnika i eliminisani su odmah u EHF Evropskom kupu od rumunske ekipe Buzau, koja je imala ulogu apsolutnog favorita u dvomeču koji je odigran u Rumuniji (46:21, 43:20). Međutim, Trebinjci nikako ne mogu da se "povežu" ni u domaćem prvenstvu. Upisali su samo jedan trijumf na pet utakmica, te su trenutno na začelju tabele.

"Plavo-bijeli" su sinoć na domaćem terenu poraženi od visočke Bosne 29:30, što je bio treći neuspjeh u nizu, a četvrti od početka sezone. Nakon ovog duela, dosadašnji trener Dragiša Koraćević odlučio je da podnese ostavku.

"Poslije sinoćnjeg poraza od RK Bosna naš šef struke Dragiša Koraćević, preuzeo je odgovornost i podnio ostavku. Tim gestom pokazao je karakter visoko moralan čin i da mu je kao uvijek Klub na prvom mjestu. Zahvalni smo Dragiši za velike uspjehe i krajnje pošten i profesionalan odnos u dosadašnjem radu. Dragiša ostaje dio Kluba. Nas Klub će izaći još jači iz ove trenutne situacije i nastaviti stazama uspjeha", saopšteno je iz Leotara.

Takođe, klub iz Trebinja saopštio je da bi ime novog šefa stručnog štaba trebalo da bude poznato u narednim danima.

Tagovi

RK Leotar Trebinje Rukomet Dragiša Koraćević

