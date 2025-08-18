Osvojio titulu, pa našao novi klub: Ognjen Kalamanda u Leotaru!

Bivši rukometaš Borca m:tel je novi član Trebinjaca.

Lijevi bek Ognjen Kalamanda (21) braniće u predstojećoj sezoni boje RK Leotar.

Kalamanda je početkom jeseni prošle godine napustio tabor Borca m:tel zbog neisplaćenih plata, nakon čega je obukao dres Izviđača.

Sa "skautima" iz Ljubuškog je osvojio titulu u Premijer ligi BiH te stigao do polufinala Evropskog kupa, što je najveći ino-uspjeh kluba u istoriji.

Kalamanda je sa još šestoricom saigrača tokom 2020. godine prekomandovan iz omladinskog u seniorski tim Borca, za koji je nastupao do jeseni 2024. godine.

Godinu ranije produžio je ugovor sa klubom do ljeta 2026. godine, ali se odlučio na raskid ugovora s obzirom na katastrofalnu finansijsku situaciju u klubu u tom trenutku.

