Rukometni savez Republike Srpske suspendovao 18 klubova: Među njima i premijerligaši Borac m:tel i Leotar

Rukometni savez Republike Srpske saopštio je u četvrtak da je odredio suspenzije za 18 klubova zbog neplaćanja kotizacija, članarina i licenca do 20. oktobra kada je bio krajnji rok.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

"S obzirom da određeni broj klubova (muških i ženskih), još nije izmirio svoje obaveze, suspenduju se do uplate", navedeno je u saopštenju RS RS, koje je potpisao predsjednik Saveza Marinko Umičević.

U pitanju je 10 muških rukometnih klubova, među kojima su i dva člana Premijer lige Bosne i Hercegovine - banjalučki Borac m:tel i trebinjski Leotar, kao i osam ženskih.

Suspendovani muški klubovi:

1. RK Bijeljina

2. RK Kozara iz Kozarske Dubice

3. RK Mladost

4. RK Sloga Prnjavor

5. RK Teslić

6. RK Borac

7. RK Čelinac

8. RK Srbac

9. RK Vrbas

10. RK Leotar

Ženski:

11. ŽRK Knežopoljka

12. ŽRK Borja

13. ŽRK Leotar

14. ŽRK Sedmerac

15. ŽRK Radnik

16. ŽRK Bijeljina

17. ŽRK Derventa

18. ŽRK Mladošt

Na kraju saopštenja, RS RS je obavezao delegate na predstojećim mečevima ovih klubova da traže uplatnice prije početka u skladu sa Propozicijama takmičenja Rukometnog saveza Republike Srpske.

(MONDO)