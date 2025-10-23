Rukometni savez Republike Srpske suspendovao 18 klubova: Među njima i premijerligaši Borac m:tel i Leotar

Rukometni savez Republike Srpske saopštio je u četvrtak da je odredio suspenzije za 18 klubova zbog neplaćanja kotizacija, članarina i licenca do 20. oktobra kada je bio krajnji rok.
"S obzirom da određeni broj klubova (muških i ženskih), još nije izmirio svoje obaveze, suspenduju se do uplate", navedeno je u saopštenju RS RS, koje je potpisao predsjednik Saveza Marinko Umičević.
U pitanju je 10 muških rukometnih klubova, među kojima su i dva člana Premijer lige Bosne i Hercegovine - banjalučki Borac m:tel i trebinjski Leotar, kao i osam ženskih.
Suspendovani muški klubovi:
1. RK Bijeljina
2. RK Kozara iz Kozarske Dubice
3. RK Mladost
4. RK Sloga Prnjavor
5. RK Teslić
6. RK Borac
7. RK Čelinac
8. RK Srbac
9. RK Vrbas
10. RK Leotar
Ženski:
11. ŽRK Knežopoljka
12. ŽRK Borja
13. ŽRK Leotar
14. ŽRK Sedmerac
15. ŽRK Radnik
16. ŽRK Bijeljina
17. ŽRK Derventa
18. ŽRK Mladošt
Na kraju saopštenja, RS RS je obavezao delegate na predstojećim mečevima ovih klubova da traže uplatnice prije početka u skladu sa Propozicijama takmičenja Rukometnog saveza Republike Srpske.
(MONDO)