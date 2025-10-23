logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rukometni savez Republike Srpske suspendovao 18 klubova: Među njima i premijerligaši Borac m:tel i Leotar

Rukometni savez Republike Srpske suspendovao 18 klubova: Među njima i premijerligaši Borac m:tel i Leotar

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometni savez Republike Srpske saopštio je u četvrtak da je odredio suspenzije za 18 klubova zbog neplaćanja kotizacija, članarina i licenca do 20. oktobra kada je bio krajnji rok.

Rukometni savez Republike Srpske suspendovao 18 klubova, među njima RK Borac i Rk Leotar Izvor: MONDO/Goran Arbutina

"S obzirom da određeni broj klubova (muških i ženskih), još nije izmirio svoje obaveze, suspenduju se do uplate", navedeno je u saopštenju RS RS, koje je potpisao predsjednik Saveza Marinko Umičević.

U pitanju je 10 muških rukometnih klubova, među kojima su i dva člana Premijer lige Bosne i Hercegovine - banjalučki Borac m:tel i trebinjski Leotar, kao i osam ženskih.

Suspendovani muški klubovi:

1. RK Bijeljina
2. RK Kozara iz Kozarske Dubice
3. RK Mladost
4. RK Sloga Prnjavor
5. RK Teslić
6. RK Borac
7. RK Čelinac
8. RK Srbac
9. RK Vrbas
10. RK Leotar

Ženski:

11. ŽRK Knežopoljka
12. ŽRK Borja
13. ŽRK Leotar
14. ŽRK Sedmerac
15. ŽRK Radnik
16. ŽRK Bijeljina
17. ŽRK Derventa
18. ŽRK Mladošt

Na kraju saopštenja, RS RS je obavezao delegate na predstojećim mečevima ovih klubova da traže uplatnice prije početka u skladu sa Propozicijama takmičenja Rukometnog saveza Republike Srpske.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Rukometni savez RS RK Borac RK Leotar Trebinje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC