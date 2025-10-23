Dvorana na Banjici ponijeće ima po nekadašnjem rukometašu Branislavu Pokrajcu.

Izvor: MN PRESS

Dvorana na Banjici zvanično će se zvati Branislav Pokrajac, saopštio je Rukometni savez Srbije. Uslišena je inicijativa RSS da hram rukometa u okviru Sportskog centra "Voždovac" ponese ovo ime, te će na ovaj način prof. dr Branislavu Pokrajcu pored Kupa biti posvećena i dvorana u Beogradu.

Prije nekoliko mjeseci cijela rukometna Srbija podržala je ovu inicijativu, a među njima našao se i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu. "Nema sumnje da će 27. oktobar 2025. ostati upisan zlatnim slovima u anale srpskog rukometa. To je dan koji će promijeniti naš sport, dan kad će dvorana na Banjici, poznatija kao 'hram rukometa' i zvanično ponijeti ime jednog od najvećih - profesora dr Branislava Pokrajca", saopštio je RSS.

Vidi opis Dvorana u Beogradu zvanično nosi ime legende srpskog rukometa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Generalni sekretar Rukometnog saveza Ivan Milivojević takođe se oglasio: "On je bio veliki čovjek, šampion kao igrač i vizionar kao trener. Čovjek koji je rukomet pretvarao u umjetnost, a i danas se može reći da je mentor, učitelj, uzor i dok se svijet rukometa razvija, njegovo naslijeđe živi kroz generacije koje su inspirisane njegovim radom. U svijetu sporta, gdje su trenuci prolazni, Pokrajčeva strast i posvećenost su vječni. Zato će njegovo ime stajati tamo gdje pripada - na mjestu rukometnih snova, borbi i pobjeda", rekao je.

Dragan Škribić imao je čast da sarađuje sa legendom rukometa: "On je trener sa kojim sam ostvario najveće reprezentativne uspjehe. Ovo je veliki događaj za naš rukomet, a on je to zaslužio, jer je mnogo toga ostavio ovom sportu u naslijeđe. Moramo da budemo ponosni što će dvorana na Banjici nositi njegovo ime Branislava Pokrajca", poručio je Škrbić.

Ko je bio Branislav Pokrajac?

Izvor: MN PRESS

Branislav Pokrajac (1947–2018) ostaće upamćen u istoriji rukometa kao prvi koji je uspio da ujedini titule olimpijskog šampiona kao igrač i kao trener - to je uspio u Minhenu 1972. i u Los Anđelesu 1984. "Uz to Pokrajac je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu stekao zvanje doktora nauka, a kao profesor uveo je inovacije u teoriju rukometa, stvarajući naučne radove koji su postali biblija za mnoge trenere."

"Koliko je bio cijenjen pokazuje i podatak da je godinu dana posle smrti jedan amfiteatar ponio njegovo ime. Njegova istraživanja o fizičkoj pripremi i taktičkim pristupima omogućila su mladim sportistima da razumiju dublje aspekte igre. Njegova sposobnost da spoji teoriju i praksu učinila ga je istinskim vizionarem, čije ideje i danas osvjetljavaju put mnogima", saopštio je RSS.

Bonus video:

Pogledajte 01:23 Island i Španija izbacili Srbiju sa Svetskog prvenstva Izvor: Youtube/IHF Competitions Izvor: Youtube/IHF Competitions

(MONDO)