Dvorana na Banjici ponijeće ima po nekadašnjem rukometašu Branislavu Pokrajcu.
Dvorana na Banjici zvanično će se zvati Branislav Pokrajac, saopštio je Rukometni savez Srbije. Uslišena je inicijativa RSS da hram rukometa u okviru Sportskog centra "Voždovac" ponese ovo ime, te će na ovaj način prof. dr Branislavu Pokrajcu pored Kupa biti posvećena i dvorana u Beogradu.
Prije nekoliko mjeseci cijela rukometna Srbija podržala je ovu inicijativu, a među njima našao se i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu. "Nema sumnje da će 27. oktobar 2025. ostati upisan zlatnim slovima u anale srpskog rukometa. To je dan koji će promijeniti naš sport, dan kad će dvorana na Banjici, poznatija kao 'hram rukometa' i zvanično ponijeti ime jednog od najvećih - profesora dr Branislava Pokrajca", saopštio je RSS.
Dvorana u Beogradu zvanično nosi ime legende srpskog rukometa
Generalni sekretar Rukometnog saveza Ivan Milivojević takođe se oglasio: "On je bio veliki čovjek, šampion kao igrač i vizionar kao trener. Čovjek koji je rukomet pretvarao u umjetnost, a i danas se može reći da je mentor, učitelj, uzor i dok se svijet rukometa razvija, njegovo naslijeđe živi kroz generacije koje su inspirisane njegovim radom. U svijetu sporta, gdje su trenuci prolazni, Pokrajčeva strast i posvećenost su vječni. Zato će njegovo ime stajati tamo gdje pripada - na mjestu rukometnih snova, borbi i pobjeda", rekao je.
Dragan Škribić imao je čast da sarađuje sa legendom rukometa: "On je trener sa kojim sam ostvario najveće reprezentativne uspjehe. Ovo je veliki događaj za naš rukomet, a on je to zaslužio, jer je mnogo toga ostavio ovom sportu u naslijeđe. Moramo da budemo ponosni što će dvorana na Banjici nositi njegovo ime Branislava Pokrajca", poručio je Škrbić.
Ko je bio Branislav Pokrajac?Izvor: MN PRESS
Branislav Pokrajac (1947–2018) ostaće upamćen u istoriji rukometa kao prvi koji je uspio da ujedini titule olimpijskog šampiona kao igrač i kao trener - to je uspio u Minhenu 1972. i u Los Anđelesu 1984. "Uz to Pokrajac je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu stekao zvanje doktora nauka, a kao profesor uveo je inovacije u teoriju rukometa, stvarajući naučne radove koji su postali biblija za mnoge trenere."
"Koliko je bio cijenjen pokazuje i podatak da je godinu dana posle smrti jedan amfiteatar ponio njegovo ime. Njegova istraživanja o fizičkoj pripremi i taktičkim pristupima omogućila su mladim sportistima da razumiju dublje aspekte igre. Njegova sposobnost da spoji teoriju i praksu učinila ga je istinskim vizionarem, čije ideje i danas osvjetljavaju put mnogima", saopštio je RSS.
