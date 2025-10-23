Mijenja se Liga šampiona, nema više poklanjanja mjesta bogatima!

EHF je konačno riješio da reformiše evropski rukomet.

Izvor: Anke Waelischmiller/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Sprema se velika reforma evropskog rukometa i biće na snazi od sezone 2026/27, što znači da će ovo biti posljednji put da gledamo Ligu šampiona i Ligu Evrope u ovom formatu.

Publika se dugo žalila na premali broj timova u Ligi šampiona i preveliki broj istih utakmica u sistemu sa dvije velike grupe i zbog toga će uslediti reforma.

Izvor: Vitalii Kliuiev / Alamy / Profimedia

Umjesto 16 u Ligi šampiona će igrati 24 tima, ali to neće promijeniti broj mečeva. Biće formirano šest grupa po četiri tima, koji će igrati po dvokružnom sistemu. Dva tima će ići dalje, dva koja ispadnu nastaviće takmičenje u Ligi Evrope.

U drugoj rundi će se igrati sa dvije grupe po šest timova, a nakon što se završi još jedan dvokružni sistem prva četiri tima će ići u četvrtfinale, a peti u Top 16 fazu Lige Evrope. Ono što je najbitnije - F4 ostaje!

Šta je sa Ligom Evrope?

Izvor: Franziska Gora/Jan Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastaviće da se igra sa 32 tima, ali sada neće više biti kvalifikacija. Igraće se u osam grupa po četiri tima, a dva najbolja idu dalje. Kada se priključe timovi iz Lige šampiona, igraće se 14 dvomeča, a pobjednici idu u Top 16 zajedno sa dva tima iz Lige šampiona. Nakon toga ide nokaut faza i F4 koji nastavlja da se igra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!