Konjuh ostao bez trenera! Hadžić i Savić podnijeli ostavke

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

"Stolari" će u nastavak sezone ući sa novim stručnim štabom

RK Konjuh Izvor: Promo/RK Konjuh

Rukometni klub Konjuh ostao je bez šefova stručnog štaba, nakon što su Alen Hadžić i Adam Savić podnijeli ostavke.

Kako je ove srijede saopšteno iz kluba, ostavke koje su Hadžić i Savić ponudili klupskom rukovodstvu usvojene su, pa su ugovori sa njima dvojicom sporazumno raskinuti.

"Iskreno i od srca se zahvaljujemo na svemu što je ovaj tandem uradio za naš kolektiv pogotovo u prošloj sezoni koja je bila fenomenalna za naš tim. Razlozi za ostavku su privatne prirode i mi ih kao takve poštujemo. Zahvaljujemo se trenerima na odnosu, pristupu, profesionalnosti, emociji i svemu što su dali našem kolektivu. Ranije smo govorili o zaslugama u omladinskim selekcijama a sada imamo o čemu pričati i na seniorskom nivou. Hvala za sve i uvijek ste dobrodošli u narandžastu porodicu", istaknuto je iz kluba.

Pod vođstvom Alena Hadžića i Adama Savića, Konjuh je izborio nastup u šesnaestini finala Evropskog kupa, u kojem će igrati sa italijanskim Sasarijem. Takođe, u dosadašnjem toku Premijer lige BiH "stolari" su ostvarili dvije pobjede i poraz.

Ekipom će, navode iz kluba, kao prelazno rješenje rukovoditi Emir Hadžiavdić, a novi trener će biti imenovan u roku od 15 dana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Rukomet RK Konjuh Rukometna liga BiH

